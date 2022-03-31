«Фридом Финанс»: В центре внимания газовый вопрос

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была смешанной. Большинство ликвидных акций завершили день ростом. Выстрелили бумаги МТС (MTSS 233, +33,37%). Скорректировались котировки Акрона (AKRN 22 350, -17,25%). Пара USD/RUB торговалась ниже отметки 85.

Торговля носит спекулятивный характер. Резкий взлет котировок отдельных бумаг связан не с фундаментальными причинами, а основан на интуитивных ожиданиях. Другими словами, активно покупают те акции, которые уже демонстрируют резкий скачок относительно эмитентов, по которым есть предположение об улучшении операционных и финансовых показателей. При этом идея отыгрывается два-три дня, после чего инвесторы фиксируют лонги и акции корректируются. Такой характер торгов сохранится, вероятнее всего, продолжительное время: высокая волатильность будет отмечаться на рынке на протяжении нескольких недель или даже месяцев. В ближайшей перспективе можно ожидать ралли в бумагах потребительского сектора, а также металлургии и нефтегаза.

Большинство покупателей из Европы отказываются платить за газ в рублях. Развитие событий сейчас сложно предсказать. Нельзя исключать и временный кризис, но возможности для переговоров не исчерпаны. Кроме того, некоторые страны готовы согласиться с этим требованием России. От изменения валюты расчетов за товар, цена которого привязана к доллару, принципиально ничего не изменится. Но для государства в этом случае желательно обеспечить относительную стабильность рубля, чтобы покупатели охотнее соглашались на новые условия. Как следствие, биржевые игроки оценивают новость позитивно. Если после 1 апреля не произойдет прекращения поставок на европейском направлении, то резких колебаний газовых цен и валютных курсов не ожидается. В среднесрочном плане мы прогнозируем рост пары USD/RUB выше 100 на фоне оживления импорта и усиления спроса со стороны банков, населения и бизнеса.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста на этот раз могут стать акции сырьевых компаний и потребительского сектора. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 85–90.