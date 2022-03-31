«Фридом Финанс»: Вектор торгам задают макроданные

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 30 марта завершилась снижением основных американских фондовых индексов. S&P 500 скорректировался на 0,63%, до 4602 пунктов, Dow Jones опустился на 0,19%, Nasdaq снизился на 1,21%. В плюсе закрылись энергетические компании (+1,17%) и провайдеры коммунальных услуг (+0,84%). Заметное снижение котировок продемонстрировали производители циклических потребительских товаров (-1,51%) и ИТ-компании (-1,36%).

Lululemon Athletica (LULU: +9,6%) превзошла консенсус по чистой прибыли, а прогноз роста продаж и прибыли на текущий год оказался выше ожиданий рынка. Кроме того, менеджмент компании одобрил новую программу buy back на сумму до $1 млрд. Paychex Inc. (PAYX: +3,3%) представил квартальные результаты по выручке и прибыли выше среднерыночных оценок и повысил гайденс по доходам на текущий финансовый год. PVH Corp. (PVH: -6,5%) отчитался за четвертый квартал лучше прогноза, однако разочаровал инвесторов ориентирами на результаты за первый квартал, отметив давление на доходы в связи с приостановкой деятельности в РФ и Белоруссии.

Опубликованная вчера макростатистика оказалась неоднозначной. Согласно предварительным оценкам ADP, число новых рабочих мест в частном секторе США за март увеличилось на 455 тыс., несколько превысив ожидания, однако аналогичный показатель за февраль был пересмотрен вниз до 475 тыс. Окончательная оценка роста ВВП США за четвертый квартал снижена до 6,9% г/г, тогда как экономисты ожидали ее повышения до 7,1%. Вероятное замедление экономического роста США сдерживает ожидания в отношении активности ФРС в плане ужесточения ДКП.

В среду председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж высказалась за быстрый переход к нейтральной монетарной политике и расширение целевого диапазона базовой ставки до 2,5%. По данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае в 67%. За этот шаг высказался и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Как передает Bloomberg, представитель регулятора считает, что геополитическая неопределенность усилила ценовое давление, но пока не оказала значительного влияния на потребительский спрос.

Сегодня президент США Джо Байден представит план мер по сдерживанию роста цен на энергоносители на американском рынке. По данным Bloomberg, администрация президента рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов порядка 1 млн баррелей нефти в сутки в течение нескольких месяцев. Этот объем эквивалентен 1% мирового суточного потребления нефти, высвобождение запасов могло бы временно охладить рынок. На этом фоне фьючерс на нефть марки Brent снизился на 3,37%.

Биржевые площадки АТР закрыли торги 31 марта в минусе. Японский Nikkei потерял 0,73%, китайский CSI 300 снизился на 0,74%, гонконгский Hang Seng упал на 1,06%. EuroStoxx 50 с открытия торгов потерял 0,28%. Цена фьючерса на нефть марки Brent составляет $106 за баррель. Золото торгуется у отметки $1923 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4580-4640 пунктов.

Сегодня будет опубликован ключевой для ФРС США показатель инфляции— ценовой индекс потребительских расходов (PCE) за февраль (консенсус: +0,6% м/м после 0,57% м/м в январе). Базовую инфляцию прогноз закладывает на уровне 0,40% м/м против 0,52% месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 3 пункта, до 51.

S&P 500 прервал четырехдневную серию роста, вернувшись к сопротивлению на отметке 4600 пунктов. Инвесторы сохраняют осторожность в оценках геополитической ситуации и риторики ФРС. RSI находится вблизи зоны перекупленности, при этом MACD пока не сигнализирует об ослаблении восходящего тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4482 пунктов.