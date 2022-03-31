Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 марта: 5 184,5698 руб/1 г золота и 66,9200/1 г серебра ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 184,5698 руб.

1 грамм серебра - 66,9200 руб.

1 грамм платины - 2 660,1399 руб.

1 грамм палладия - 5 839,3398 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 116,8802 р. (2,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4300 р. (2,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,5800 р. (2,55%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 377,4198 р. (6,07%) . dims

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