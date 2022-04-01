«Фридом Финанс»: Бумаги Ozon демонстрируют высокую волатильность

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 31 марта проходят в зеленой зоне. К 17:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 6,70%, до 2681,38 пункта, РТС поднялся на 6,43%, до 1010,24, индекс голубых фишек повысился на 6,64%, до 17409,77.

Среди лидеров роста во второй половине дня были HeadHunter (2063,00, +30,57%), Ozon (12968,50, +21,36%) и ВТБ (0,019595, +14,22%)

В аутсайдерах оказались Аэрофлот (37,32, -0,59%), а также Обувь России (9,58, -14,46%) и другие бумаги третьего эшелона.

Сегодня к торгам были допущены все листингованные на Мосбирже российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов. Был снят запрет коротких продаж для участников клиринга по ряду ценных бумаг, однако для клиентов брокеров это ограничение сохраняется.

Бумаги Ozon второй день демонстрируют высокую волатильность. Поводом для нее стало заявление директора по развитию бизнеса в РФ о невозможности дефолта по евроблигациям.

Бумаги Аэрофлота снижаются из-за того, что гражданская авиация РФ переориентируется на внутренние перевозки, что снижает перспективы ее дальнейшей прибыли. Остается открытым и вопрос технического обслуживания иностранных лайнеров.

Котировки Обуви России, поднявшиеся на 151,12% в начале недели, резко корректируются ввиду объявления о третьем техническом дефолте по облигациям.

Котировки нефти марки Brent сегодня снижаются на 4,47%, до $106,97, отыгрывая новости о планах США вывести на рынок еще 180 млн баррелей сырья из стратегических запасов. До конца дня цена на североморский сорт будет колебаться между $105,60 и $110.

Российский рубль против доллара слабеет на 1,16%, до 83,57, а в паре с евро укрепляется на 7,8%, до 91,40.

До конца текущей сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2578,51–2761,17, индекс РТС будет торговаться в коридоре 962,74–1060. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 82,95–85,20 и 90,80–94,15 соответственно.