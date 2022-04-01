«Открытие»: США дают обратный ход по ряду санкционных ограничений

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон можно назвать негативным. Азиатские индексы преимущественно в минусе, как и большинство сырьевых контрактов. Впрочем, падение не столь активное, как у американских индексов накануне. Российский рынок может снизиться в последний торговый день недели на фоне желания зафиксировать прибыль перед выходными.

В пятницу будут публиковаться индексы производственной активности по различным странам. В еврозоне производственная активность могла снизиться до 57,0 п. с 58,2 п. в феврале. Инфляция в Швейцарии могла ускориться в марте до 2,4% с 2,2% в феврале. В еврозоне более активный рост инфляции до 6,5% с 5,9% в феврале. Безработица в США могла упасть до 3,7% с 3,8% в феврале, а число новых рабочих мест могло составить 448 тыс. Далее в США статистика расходов на строительство, которые могли увеличиться в феврале на 0,9%. Производственный индекс ISM мог составить 58,6 п. в марте. Закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым.

США дают обратный ход по ряду санкционных ограничений

Отечественные рынки существенно выросли. Отмена запрета на короткие продажи касалась только участников клиринга по акциям, но не для клиентов брокерских компаний. Впрочем, каких-то ярких попыток сыграть на понижение со стороны профессиональных участников не было замечено. Покупательская активность особенно сильно проявилась в бумагах IT сектора, а вот лидеры предыдущих сессий подверглись фиксации прибыли. В целом, отметим, что интерес к фондовому рынку по-прежнему связан с желанием широкого круга частных инвесторов использовать акции в качестве инструмента защиты от инфляции.

По итогам торгов 31 марта индекс МосБиржи - 2703,51 п. (+7,58%), с начала месяца +9,43%, а индекс РТС - 1021,28 п. (+7,59%), с начала месяца +9,0%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 80,017, что более чем вдвое превышает объемы предыдущих торгов. Впрочем, текущая сессия также вдвое превышает предыдущие торги по времени.

Как мы видим, все компоненты индекса МосБиржи показали рост. Соответственно, все отраслевые индексы оказались в плюсе на финише дня. Сектор строительных компаний стал лидером, прибавив 13,54%.

Из важных новостей дня отметим то, что США смягчили санкции против российских удобрений. Удобрения были включены в список жизненно необходимых товаров вместе с сельскохозяйственной продукцией, медицинским оборудованием и комплектующим для него.

Также есть санкционный позитив для OZON Holdings. OFAC в четверг исключила дочерний банк Ozon из SDN-листа, удовлетворив ранее поданное ходатайство российского маркетплейса. США ввели санкции против Ozon банка 24 февраля. Он попал в "черный список" как юрлицо, связанное с Совкомбанком, который находился под санкциями. 25 февраля Ozon сообщил о намерении обратиться в OFAC для исключения Ozon банка из SDN-листа.

Выручка Segezha за 2021г выросла на 34%, OIBDA - на 68%, чистая прибыль составила 15,2 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Segezha Group продемонстрировала ожидаемо сильные финансовые результаты по итогам 2021 года на фоне крайне благоприятной конъюнктуры. Отрицательный FCF связан в первую с активностью компании на рынке M&A. В частности, ранее сообщалось о консолидации «Новоенисейского лесохимического комплекса» и приобретении «Интер Форест Рус». Доминирование валюты в кредитном портфеле Segezha Group не является критическим, учитывая, что почти ¾ выручки компании также номинировано в валюте. При этом Segezha ждет позитивного ценового тренда в I квартале 2022 года, а также заявляет о выполнении всех обязательств перед партнерами».

И, наконец, окончательный указ по переходу оплаты за экспорт газа на рубли оказался чуть мягче первоначальной версии. Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.

Комментарий Алексея Кокина, главного аналитика «Открытие инвестиции» по нефтегазовому сектору: «Президентский указ о новом порядке расчетов за газ с 1 апреля (технически - с 10 апреля) в целом соответствует сказанному на встрече с немецким канцлером, о чем мы писали и говорили сегодня утром. В двух словах, покупатели будут по-прежнему платить в евро и долларах, но должны будут открыть специальные счета в «Газпромбанке» для зачисления этих средств. Буквально так: «Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа «К» в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя… осуществляет продажу иностранной валюты…» на МосБирже. У ЦБ также будет право делать исключения из этого правила по своему усмотрению. Точнее, у СД ЦБ, который состоит из его высших чиновников и больше напоминает правление, чем корпоративный СД. По сути, условия контракта для покупателей изменяются, но не так значительно, как можно было предположить 23 марта, когда буквально говорилось о переходе на оплату в рублях. Тем не менее реакция покупателей будет неоднозначной и процесс отказа от российского газа в любом случае ускорится».

Рубль на этом фоне продолжил укрепление. По-прежнему говорим о том, что в условиях сокращения импорта обязательная продажа 80% экспортной выручки способствует наступлению российской валюты. Также вспомним о призраке золотого стандарта. ЦБ РФ покупает золото у банков по 5000 рублей за грамм. Соответственно, ориентировочный курс рубля составляет около 80,15 за доллар. По итогам торгов четверга доллар ослаб на 1,6% до 83,20, а евро на 1,75% до 92,50.

На внешнем рынке наблюдалось укрепление доллара. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась на 2 базисных пункта до 2,33%. Базовая инфляция цен личного потребления оказалась в марте ниже прогнозов. Доллар существенно укреплялся против евро. За I квартал американская валюта укрепилась на 2,8% на фоне бегства капитала от риска. На торгах в четверг существенно слабела норвежская крона на фоне слабой нефти и заявлений ЦБ Норвегии о покупке валюты в апреле для Суверенного Нефтяного Фонда.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 98,4 (+0,54%),

EUR-USD - $1,1066 (-0,83%),

GBP-USD - $1,3143 (+0,05%),

USD-JPY - 121,71 (-0,11%).

Инвесторы США опасаются дальнейшего ускорения инфляции и негативного влияния на потребление

Индексы США завершили торги в глубоком минусе. S&P 500 всего в 5% от своего рекорда, но это не мешает тому факту, что прошедший квартал оказался худшим за два года. Инвесторы далеки от ощущения, что инфляция достигла своего пика, а это означает потенциал более агрессивного ужесточения со стороны ФРС.

Стержневой показатель цен личного потребления достиг в феврале уровня 5,4% по сравнению с 5,2% в январе. При этом расходы американцев выросли лишь на 0,2% за февраль при росте доходов на 0,5%, что указывает на возможное разрушение потребления из-за высоких цен. Число первичных обращений увеличилось за прошлую неделю на 14 тыс. до 202 тыс.

Walgreens предоставила сильный отчёт за прошедший квартал, но менеджмент не стал улучшать прогноз на будущее, что стоило акциям компании потерями на уровне 5,67%. Бумаги китайского интернет поисковика Baidu провалились почти на 7% на фоне включения компании в список кандидатов на делистинг. Акции AMD упали на 8,29% после снижения рекомендаций банком J.P. Morgan.

Все 11 секторов S&P 500 оказались в минусе. Наименьшие потери были в секторе коммунальных услуг (+0,17%), а потери более 2% оказались в коммуникациях (-2,01%) и финансах (-2,32%).

По итогам торгов:

DJIA - 34678,35 п. (-1,56%),

S&P 500 - 4530,41 п. (-1,57%),

NASDAQ - 14220,52 п. (-1,54%).

Omicron заметно снижает деловую активность в Китае

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Инвесторы опасаются, что экономика региона может оказаться в рецессии на фоне высокой инфляции и недостаточных стимулов местных регуляторов. Впрочем, повышение ставки ФРС также является фактором возможной рецессии.

Индекс производственной активности Китая от Caixin упал в марте до 48,1 п. с 50,4 п. в феврале. В Гонконге приостановлена торговля 32 бумагами из-за того, что компании не смогли предоставить аудированную отчётность за прошлый год до 31 марта. Преимущественно в списке находятся застройщики, но также и новый проект Evergrande по выпуску электромобилей New Energy Vehicle Group.

Японская деловая активность в производственной сфере выросла в марте до 54,5 п. с 52,7 п. в феврале. Этому способствовали такие факторы, как выход из ограничений, связанных с COVID-19-Omicron, так и ослабление иены. Бумаги Toshiba взлетели почти на 7% на новостях об интересе Bain Capital к покупке компании. Под давлением были бумаги полупроводниковой индустрии Tokyo Electron и Advantest, которые теряли более 2,3%. Ослабление иены более чем на 0,6% помогло рынку удержаться от более резкого падения, а также частично ликвидировать потери начала торгов.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27691,55 п. (-0,47%),

Hang Seng - 21769,19 п. (-1,03%).

Shanghai Composite - 3272,35 п. (+0,62%).

Продажи нефти из стратегических резервов не решает проблему структурного дефицита

Нефть незначительно дешевела. Накануне президент США Джо Байден подтвердил планы по продаже 180 млн бар. из стратегических резервов. Ежедневно на рынок будет поступать до 1,0 млн бар. нефти. При этом он угрожает нефтяным компаниям налогами за земли, которые предназначены для разработки, но не используются компаниями. В пятницу состоится экстренное заседание МЭА, на котором страны ОЭСР могут также объявить о дополнительных продажах из стратегических резервов. Однако в Goldman Sachs полагают, что данное использование стратегических резервов не решает проблему структурного дефицита. Прогноз цены Brent на II полугодие был снижен с $135 за баррель до $125 за баррель. Однако уже на 2023 году прогноз был повышен с $110 за баррель до $115 за баррель. Со своей стороны отметим, что столь активное сокращение запасов приведёт к повышенной уязвимости перед форс-мажорными событиями. В частности, такие события могут появиться в период ураганной активности в северной Атлантике.

Обратим внимание на структуру контрактов. Итак, поставки Brent в июле на $1,9 дешевле июньских. Далее в сентябре разница составляет $4,9, а в декабре уже $8,6. Соответственно, пока рынок даже не предполагает уход в контанго, что, как правило, говорит о достаточных текущих поставок.

По состоянию на 8:50 мск: