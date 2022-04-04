«Фридом Финанс»: В фокусе внимания инвесторов — корпоративные события

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 31 марта основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 потерял 1,57%, опустившись до 4 530 пунктов, Dow Jones упал на 1,56%, высокотехнологичный Nasdaq скорректировался на 1,54%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, показали снижение в последний день торгов месяца, при этом хуже прочих выглядели финансовые компании (-2,32%) и телекомы (-2,01%).

Carlyle Group (CG: +4,8%) планирует нарастить активы под управлением на $50 млрд благодаря сделке с Fortitude Re. Datadog (DDOG: +1,2%) заявила о сотрудничестве с Microsoft в области Azure Cloud Adoption Framework. Теперь клиенты Azure смогут использовать возможности мониторинга и безопасности Datadog. Sharecare (SHCR: -25,2%) отчиталась за четвертый квартал хуже прогнозов по выручке и объявила, что упрощает продуктовую линейку, приостанавливая поддержку вакцин против COVID-19.

Индекс S&P 500 с начала года потерял 5,23%, что подстегнуло компании активизировать программы buy back. В течение первых двух месяцев 2022 года эмитенты заявили о планах выкупить с рынка собственные акции на сумму $238 млрд. Как следствие, в 2022-м объем buy back компаний из S&P 500 может превзойти прошлогодний показатель на 12%, составив $1 трлн. Этот прогноз выглядит вполне оправданным ввиду значительных запасов денежных средств и уверенного роста EPS корпораций. Кроме того, выкуп бумаг сейчас вполне логичен, поскольку долевой рынок оказался под давлением из-за опасений, связанных с параметрами плана Федрезерва по повышению процентных ставок, а также с геополитической напряженностью и резким повышением цен на сырьевые товары. Программы buy back могут оказать котировкам поддержку за счет сокращения количества бумаг в обращении, что увеличит прибыль на акцию. Кроме того, выкуп бумаг улучшит настроения инвесторов, поскольку такие программы обычно свидетельствуют о том, что руководители с оптимизмом смотрят на перспективы своих компаний и уверены в стабильности их финансового положения. В после дние недели о buy back объявили Vipshop ($1 млрд), Lululemon ($1 млрд), BioNTech ($1,5 млрд), UBS ($6 млрд) и Amazon ($10 млрд). Alibaba увеличила объем программы выкупа с $15 млрд до $25 млрд.

Кроме того, некоторые крупные компании готовятся к сплиту. Так, Tesla попросит инвесторов проголосовать за увеличение объема дополнительных акций для проведения дробления, SpaceX сообщила о сплите акций в соотношении 10:1, поскольку стоимость компании превысила $100 млрд. Alphabet также объявила о сплите в пропорции 20 к 1.

Доходности «двухлеток» и 10-летних трежерис составили 2,33% и 2,34%, соответственно. Как и днем ранее, показатель для 30-летних бумаг остался на уровне 2,52%.

Торги 1 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 поднялся на 1,27%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,19%, однако японский Nikkei 225 скорректировался на 0,56%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,48%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $105,6 за баррель. Золото торгуется по $1931 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

Вчера вышел февральский индекс потребительских расходов (PCE), оказавшийся хуже общерыночных ожиданий. Показатель составил 6,4% г/г против январского значения 6,0%.

Сегодня ожидается публикация индекса деловой активности и данных о безработице в США за март.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 3 пункта, до 48.

Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отметки 4 637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности, в то время как MACD не дает сигналов об ослаблении силы «быков». Ближайший уровень поддержки расположен на уровне 50-дневной скользящей средней рядом с отметкой 4 411 пунктов.