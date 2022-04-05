«Фридом Финанс»: Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 2620–2900 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 4 апреля индекс Мосбиржи прибавлял 0,73%, достигнув 2780 пунктов, РТС поднимался на 1,63%, до 1050,43, индекс голубых фишек повысился до 18022 пунктов.

В лидеры роста вышли ВТБ (+5,22%), Русал (+3,69%) и Сбербанк (+3,39%).

В список аутсайдеров попали ЛУКОЙЛ (-1,28%), Алроса (-0,98%) и НЛМК (-0,59%).

Росту котировок Русала способствует дефицит металлов в мире. Компания может стать одним из основных бенефициаров этой ситуации, несмотря на отказ Австралии от импорта глинозема в РФ и прекращения доступа к заводу в Николаеве. В совокупности компании на данный момент не хватает 40% сырья. Вполне вероятно, что акции Русала покупает государство на средства ФНБ в рамках поддержки экспортеров. Напомним, что в середине марта Китай проявлял интерес к увеличению своей доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, в числе которых назывался и Русал. Что касается компенсации выпавших объемов сырья, то, возможно, компании удастся наладить поставки из Африки. А увеличение расходов на логистику будет нивелировано повышением цен на конечную продукцию, поэтому у бумаг Русала остается хороший потенциал роста.

Акции НЛМК снижаются, так как руководство предложило совету директоров отказаться от выплаты дивидендов за последние два квартала. Кроме того, у компании есть проблемы с переориентацией экспортных направлений. На внутреннем рынке цены будут сдерживаться, что приведет к сокращению прибыли металлургов в целом и НЛМК в частности.

Нефть марки Brent теряет в цене 0,67% и торгуется по $103,70 за баррель, не демонстрируя высокой волатильности. До конца дня прогнозируем ценовой диапазон $98-113 с преобладающей вероятностью коррекции на фоне планов США вывести на рынок больше сырья из стратегических резервов.

Пара USD/RUB теряет 0,7%, котируясь по 83,35, EUR/RUB снижается на 3,64%, до 93,18. Ориентиры для этих пар на закрытие торгов: 79,95–85,20 и 89,35–94,80 соответственно.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 2620–2900 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940–1130.