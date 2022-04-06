«Фридом Финанс»: Лидеры – акции российских электроэнергетических компаний

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 5 апреля индекс Мосбиржи корректировался на 3,34%, до 2694,67 пункта, РТС снижался на 2,93%, до 1020,83, индекс голубых фишек падал на 3,20%.

Среди лидеров роста в первой половине дня были Россети Сибирь (+27,56%) и Россети Волга (+12,91%), а также Petropavlovsk (+1,58%)

Среди лидеров падения оказались Сургутнефтегаз (-4,13%), Сбербанк (-4,22%) и МТС (-3,87%).

Сегодня в цене прибавляют акции большинства российских электроэнергетических компаний. Вполне вероятно, что происходит обратный выкуп акций или эмитенты получили поддержку от государства. Лондонская биржа сегодня объявила о приостановке торгов бумагами еще восьми российских компаний, в число которых попали и Россети. При этом компания отчиталась об увеличении выработки и потребления электроэнергии за март на 3% г/г.

Акции Сбербанка корректируются после трех дней роста. В начале месяца Сбер и ВТБ уведомили премьер-министра РФ о потенциальных убытках в текущем году в диапазоне 3,5–5,8 трлн руб., после чего Госдума приняла законопроект о приобретении Минфином привилегированных акций этих банков за счет средств ФНБ. На этом фоне вчера бумаги двух ведущих отечественных банков заметно подорожали.

Котировки нефти марки Brent в первой половине дня выросли до $108,03 (+0,46%), так как спрос в мире остается выше предложения. С мая по июль США планируют начать высвобождать нефть из резервов, что будет способствовать увеличению предложения. Краткосрочный импульс нефтяные котировки смогут получить после публикации сегодня еженедельных данных API о динамике запасов сырья в США. До конца текущих торгов Brent останется в пределах $103–113.

Ориентир для индекса Московской биржи на закрытие: диапазон 2620–2900 пунктов, для РТС: коридор 940–1130.



USD/RUB к середине дня теряла 1,09%, торгуясь по 83,08, EUR/RUB укрепилась на 3,19%, до 92,24. Прогноз для этих пар до конца сессии этого вторника: 79,95–85,20 и 89,35–94,80 соответственно.