«Фридом Финанс»: Brent дорожает несмотря на данные API

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:30 мск 6 апреля индекс Мосбиржи поднялся на 0,42%, до 2674 пунктов, РТС вырос на 2,38%, достигнув 1028,7 пункта, индекс голубых фишек повысился на 0,67%, до 17454,8.

В лидеры роста вышли Фосагро (+5,87%), ЛУКОЙЛ (+2,99%) и Русгидро (+2,95%). В аутсайдеры попали HeadHunter (-2,49%), Petropavlovsk (-2,61%) и Яндекс (-2,49%).

Котировки Фосагро растут на фоне приостановки экспорта удобрений и продления эмбарго на вывоз аммиачной селитры из РФ до 1 мая, а также в ожидании ограничений со стороны ЕС на импорт калия из нашей страны.

Акции Русгидро дорожают на фоне сообщения о разработке инновационной гибридной системы накопления энергии. Внедрение этой системы позволит заметно снизить потребление дизельного топлива и увеличить надежность энергоснабжения, что в конечном итоге приведет к значительному снижению затрат генерирующих компаний.

Бумаги Petropavlovsk снижаются на новости об отмене сделки по продаже 29,18% его акций компании Регион со стороны Южуралзолота.

Brent дорожает на 1,37%, до $108,10, несмотря на данные API, зафиксировавшие увеличение недельных запасов в США на 1,08 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1,558 млн. Сохраняем для нефтяных цен прогнозный диапазон $103–113. Краткосрочный импульс котировки углеводородного сырья получат в 17:30 мск, когда выйдет официальная информация EIA о запасах нефти в Штатах.

Рубль укрепляется к доллару на 1,58%, к евро — на 1,83%. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до завершения торгов: диапазон 79,95–85,2 и 89–94,8 соответственно.

До конца текущей сессии индекс Мосбиржи останется в пределах 2620–2900 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940–1130.