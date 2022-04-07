«Фридом Финанс»: Евро способствует укреплению рубля

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Котировки продемонстрировали отскок. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Акрона (+13,55%). После ралли накануне скорректировались бумаги Positive Technologies (-7,14%). Пара USD/RUB опустилась ниже 81.

Валютная пара EUR/RUB стала лидером по оборотам. Можно предположить, что такая ситуация связана с возможным началом продаж газа за рубли. В этом случае импортеры вместо того, чтобы приобретать доллары для оплаты газа, покупают (напрямую или через банк) рубли на Московской бирже. Важно отметить, что объем торгов с евро не был рекордным и даже не слишком значительно отклонился от среднего показателя, однако даже этого было достаточно для снижения пары USD/RUB. Впрочем, на наш взгляд, надежных свидетельств того, что импортеры действительно начали платить за газ рублями, пока нет: об этом стало бы известно сразу после открытия счетов типа К в Газпромбанке. Более вероятно, что к укреплению рубля привела низкая активность в паре USD/RUB, вследствие чего продавцы евро давили на курс. Снижение объемов торгов долларом может свидетельствовать о падении спроса со стороны импортеров и одновременном снижении поступлений от экспорта. Впрочем, этот признак нельзя считать стопроцентно надежным, поскольку участники внешнеэкономической деятельности не обязаны продавать и покупать валюту непосредственно на бирже. Если рост оборотов евро по сравнению с долларом сохранится, то в краткосрочной перспективе возможно укрепление рубля в паре с американской валютой до 80 и ниже.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний и новостной фон умеренно негативны. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 80–83.