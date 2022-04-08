«Фридом Финанс»: Котировки ГК ПИК получили импульс к росту

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 14:00 мск 7 апреля индекс Мосбиржи поднялся на 1,23%, до 2643,45 пункта, РТС вырос на 5,63%, достигнув 1093,06 пункта, индекс голубых фишек повысился на 1,34%, до 17193,72. В лидеры роста вышли Яндекс (+7,78%), ГК ПИК (+6,8%) и ВТБ (+3,28%). В аутсайдеры попали Petropavlovsk (-1,43%), Polymetal (-0,93%) и Алроса (-0,56%.

Бумаги Яндекса торгуются лучше рынка на новости о том, что Роскомнадзор запретил компании Google (включая входящий в нее видехостинг YouTube) распространять рекламу на территории РФ. С учетом столь значительного ослабления конкурентного давления в рекламном сегменте бумаги Яндекса могут продолжить расти, прибавив в итоге около 20–30%.

Котировки ГК ПИК получили импульс к росту благодаря информации о том, что компания построит 800 тыс. кв. м недвижимости в столичном районе Бутово. Акции ВТБ дорожают на ожиданиях дофинансирования от государства, а также на фоне принятия российской Госдумой закона о возможном выкупе Минфином префов отечественных банков за счет средств из ФНБ.

Petropavlovsk начал дешеветь еще вчера, когда стало известно о срыве сделки продажи 29,18-процентной доли в капитале Южуралзолота компании Регион. Сегодня падение продолжается, поскольку акции золотодобытчика были исключены из состава индекса MSCI UK Small Cap.

Бумаги Алросы снижаются на новостях о приостановке крупнейшими ювелирными домами Cartier и Tiffany закупок бриллиантов и алмазов из РФ. Если и другие мировые бренды последуют этому примеру, то в дальнейшем на рынке может сформироваться искусственный дефицит, который приведет к росту цен на алмазы, поскольку на Алросу приходится 28% глобального рынка.

Котировки Brent повышаются до $102,56 за баррель (+1,47%) после вчерашнего снижения, вызванного публикацией статистики, согласно которой недельные запасы сырой нефти в США увеличились на 2,421 млн баррелей. Впрочем, к концу дня Brent вновь может скорректироваться до $97,70 долларов за бочку на фоне ожидания высвобождения сырья из госрезервов США и присоединившихся к ним стран из состава МЭА.

До конца торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2620–2900 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940–1130.

Рубль укрепляется к доллару и евро на 4,44% и 0,59% соответственно. До конца дня пары USD/RUB и EUR/RUB продолжат торги в диапазоне 72,50–77,50 и 85,30–90,30.