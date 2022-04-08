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Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 76,2547 руб/доллар США и 83,2930 руб/евро

ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,2547 руб.
  • 1 евро - 83,2930 руб.
  • 10 китайских юаней - 119,8620 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 6,3415 р. (7,68%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 7,3068 р. (8,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 9,9760 р. (7,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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