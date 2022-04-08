«Фридом Финанс»: Стоимость Brent может снизиться до $97,7

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 8 апреля индекс Мосбиржи опустился на 0,83%, до 2613,45 пункта, РТС просел на 0,69%, индекс голубых фишек скорректировался на 0,95%. В лидеры роста вышли Ростелеком (+4,54%), Магнит (+3,76%) и МТС (+2,49%). В аутсайдерах оказались бумаги Алросы (-7,80%), Petropavlovsk (-4,07%) и НОВАТЭКа (-3,40%).

Акции телекомов растут на фоне отмены ограничений США на поставки в РФ телекоммуникационного оборудования, ПО для онлайн-общения и некоторых интернет-технологий.

Акции Алросы корректируются на фоне введения против компании новых ограничительных мер со стороны США. В долгосрочной перспективе это приведет к дефициту драгоценных камней в Штатах и росту цен, так как на долю Алросы ранее приходилось 28% мирового рынка.

Бумаги НОВАТЭКа демонстрируют негативную динамику на фоне неоднозначных перспектив проекта Арктик СПГ-2, так как ранее предполагалось получить финансирование для его развития от ВЭБ.РФ, который подпал под ограничения, введенные западными странами.

Котировки Brent после снижения остановились недалеко от психологически значимой отметки $100 ($101,29) и, по всей видимости, готовятся пробить ее вниз на фоне ожидаемого высвобождения нефти из резервов странами МЭА. Не исключено, что сегодня стоимость Brent в моменте снизится к $97,7 за бочку.

Мы полагаем, что до конца торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2400–2800, РТС будет торговаться в коридоре 940–1200.

Рубль слабеет к доллару на 0,38%, к евро на 3,42%. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца дня: 72,50–77,50 и 85,30–90,30 соответственно.