«Фридом Финанс»: S&P 500 тестирует 200-дневную скользящую

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 7 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 0,43%, достигнув 4500 пунктов, Dow Jones вырос на 0,29%, Nasdaq поднялся на символические 0,06%. В лидеры роста вышли защитные активы, а также представители секторов здравоохранения (+1,86%), энергетики (+1,36%) и нециклических потребительских товаров (+1,18%). Хуже рынка выглядели сектор недвижимости (-0,86%) и телекомы (-0,73%).

Berkshire Hathaway раскрыла свою долю владения в HP Inc. (HPQ: +14,8%): выяснилось, что инвестфонду принадлежат ее акции на сумму более $4,2 млрд. На этом фоне котировки компании растут второй день подряд.

Starbucks (SBUX: -0,29%) приостановила программу выкупа акций. Высвобожденные средства будут направлены на инвестиции в развитие бизнеса, что сигнализирует о смене приоритетов компании.

Brookfield Business Partners планирует приобрести CDK Global (CDK: +11,2%) примерно за $8,3 млрд, что дает премию около 12% к цене закрытия 6 апреля, составлявшей $54,87 за акцию. Сделка ориентировочно будет завершена в третьем квартале.

Энергопереход становится все менее выгодным для Европы. Несмотря на условия Парижских соглашений, компании будут вынуждены отложить переход к возобновляемой энергетике. В условиях неопределенности стратегические цели становятся важнее целей устойчивого развития. Стоимость производства для большинства участников рынка растет, в особенности это касается компаний, развивающих зеленую энергетику. Солнечные панели и турбины для ветряков в 2021 году впервые подорожали, несмотря на многолетнее усовершенствование технологий, направленно на снижение стоимости. Высокие цены на сырьевые товары, выросшие транспортные расходы и продолжающиеся логистические сбои окажут значительное влияние на производство ВИЭ. Китай, лидер по количеству солнечных и ветряных станций, уже совершил разворот тренда, возобновив активную добычу угля. Индия и Россия также наращивают объемы его производства. В ЕС отказ от этого энергоносителя перенесен на 2030 год.

Торги 7 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 опустился на 0,82%, гонконгский Hang Seng упал на 1,52%, японский Nikkei 225 потерял 1,68%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,59%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $100,58 за баррель. Золото торгуется по $1927,70 за тройскую унцию. Доходности «двухлеток» и «десятилеток» остались без изменений, и составили 2,46% и 2,66% соответственно. Показатель для 30-летних трежерис вырос на 3 п., до 2,67%.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4420–4500 пунктов.

Сегодня публикаций важной макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на три пункта, до 48.

Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отмети 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности, хотя MACD не подает сигналов об ослаблении позиций «быков». Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на уровне 50-дневной скользящей средней, в районе 4411 пунктов.