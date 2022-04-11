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«Фридом Финанс»: ЦБ смягчает политику

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На фондовом рынке отскок. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции ТМК (TRMK 71,72, +6,38%). На новостях о санкциях упали котировки Алросы (ALRS 82,77, -10,87%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 75.   

Банк России экстренно опустил ключевую ставку. За три недели до планового заседания регулятор снизил ключевую ставку до 17%. Также было отменено предписание об установлении заградительной комиссии на покупку иностранной валюты. Мы не ожидаем ажиотажного спроса на валюту со стороны частных лиц. Напротив, повысится спрос на рублевые инструменты. Снижение ключевой ставки, на наш взгляд, недостаточно, чтобы стимулировать спрос на кредиты. Импортеры будут действовать в зависимости от спроса, и, вероятнее всего, не стоит ожидать акти вности на рынке с их стороны. Можно констатировать, что защитные меры выполнили свою функцию по стабилизации ситуации на валютном рынке. Если волатильность валютных курсов не увеличится, то новые ограничения не понадобятся. Ослабление других ограничений будет зависеть от состояния платежного баланса. Операции нерезидентов из недружественных стран по-прежнему запрещены. Дальнейшее снижение ключевой ставки вероятно на ближайшем заседании СД ЦБ или в мае. Инфляция достигла 16,7%, но для поддержки экономики монетарная политика дол жна быть мягкой. Банк России, вероятнее всего, будет принимать решение исходя из динамики валютного курса и инфляции. При условии, что в мае инфляция не поднимется выше 17,5%, а пара USD/RUB   будет в диапазоне 70–80, через полтора месяца можно ожидать ключевую ставку в диапазоне 13–15%.    

Ожидаем смешанную динамику. Внешний и новостной фон умеренно негативный. Ориентир в паре USD/RUB: в диапазоне 75–80.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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