«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Растёт доходность по казначейским обязательствам США, дешевеет нефть, рынки Азии снижаются. Ждём негативной динамики российского рынка и рубля. Дополнительным фактором давления на рубль будет снятие комиссии для частных инвесторов на покупку валюты на бирже.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи упал с 2759,64 п. до 2592,72, а индекс РТС поднялся с 1033,58 п. до 1079,99 п. Пара EUR-USD упала с $1,1046 до $1,0876. USD-RUB упала с 83,95 до 76,08 , а EUR-RUB с 92,99 до 82,70. Нефть Brent подешевела с $104,39 до $102,78 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1927,20 до $1923,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1091,73 до 1090,49 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4545,86 п. до 4488,28 п.

· Отечественный рынок продолжил подстраиваться к текущей реальности. Однако прошедшую неделю сложно записать в актив, так как внешние ограничения усилились. В Европе согласовали очередные меры, включая ограничения на импорт угля до 4 млрд евро в год, а также запреты на поставки, включая полупроводники и квантовые компьютеры. Новые меры со стороны США и Евросоюза были приняты против ряда банков. Плюс к этому Минфин РФ рекомендует банкам использовать дивиденды для докапитализации. Большинство компаний отказывается от выплат дивидендов за прошлый год, что также не повышает оптимизм инвесторов. С другой стороны, сектор телекоммуникаций получил неожиданный позитив из США, где решили включить коммуникационное оборудование в список исключений, мотивируя это необходимостью сохранять доступ граждан к информации. В остальном, можно говорить о спросе на акции компаний, ориентированных преимущественно на внутренний рынок, и периодические всплески пессимизма в бумагах экспортёров. Так, к примеру, пострадали бумаги «Алроса» в конце недели, когда компания оказалась в санкционном списке США. Рубль прошедшую неделю провёл в режиме бурного укрепления. Итогом этого движения стало то, что ЦБ РФ решил отменить фиксированную цену покупки золота, а также комиссию на покупку валюты физическими лицами на бирже. Вероятно, что слишком крепкий рубль начинает создавать определённые сложности для бюджета. К тому же в районе значений 70,0-75,0 можно ожидать резкого увеличения частного спроса на валюту. В итоге, рубль в пятницу достигал максимальных с прошлого года значений, но удержаться на них не смог.

· Главными вопросами для внешних рынков остаются инфляция и действия ФРС. Естественно, что геополитический кризис лишь усиливает пессимистичные ожидания. Протокол заседания FOMC показал, что американский регулятор готов уже в мае начать сокращение баланса, а также несколько раз повысить ставку по 50 базисных пункта. Реакция на рынке облигаций была однозначной. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась уже выше 2,71%. В ЕЦБ пытаются не замечать инфляцию на рекордных значениях около 7,5% по итогам марта. Однако рынок облигаций уже закладывает повышение ставки. Доходность 10-летних германских бондов поднялась уже выше 0,7%. Страны ОЭСР договорились о продаже до 240 млн бар. из стратегических резервов нефти, но проблема состоит в том, что эта мера может оказать лишь краткосрочный эффект. В США стратегические запасы уже находятся на минимуме за 20 лет. То есть любой форс-мажор на нефтяном рынке приведёт к росту цены барреля до новых многолетних рекордов, а то и к историческим максимумам.

События предстоящей недели

· Неделю начнём с данных по потребительской инфляции в Китае. Ожидается, что в марте инфляция выросла до 1,2% в годовом выражении с 0,9% в феврале. Цены производителей КНР, напротив, могли снизить темпы роста до 7,9% с 8,8%. Далее в Великобритании выйдут данные по объёмам строительства и промышленному производству в марте. Вечером в США выступят представители ФРС Бостик, Боумен и Эванс. В России опубликуют данные по торговому балансу за февраль. Совет директоров «Белуга» примет решение по дивидендам.

· Великобритания во вторник может сообщить о сохранении безработицы на уровне 3,9% в феврале. Днём в Германии выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW. ОПЕК выпустит свой ежемесячный обзор глобального рынка нефти. В США опубликуют статистику по потребительской инфляции. Ожидается, что стержневой CPI ускорит рост в марте до 6,6% с 6,4% в феврале, а общий CPI ускорится до 8,5% с 7,9%. Выступит управляющая ФРС Лейл Брейнард. API опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России АФК «Система» отчитается за IV квартал и весь 2021 год.

· Япония в среду публикует данные по машиностроительным заказам за февраль. Резервный Банк Новой Зеландии может повысить ставку на 25 базисных пункта до 1,25%. Китай может сообщить о замедлении экспорта в марте до 13% с 16,3% в феврале, а импорта до 8% с 15,5%. Сальдо торгового баланса ожидается на уровне $22,4 млрд по сравнению с $115,95 млрд в феврале. Великобритания может сообщить об ускорении инфляции в марте до 6,7% с 6,2% в феврале. Международное энергетическое агентство выпустит свой ежемесячный доклад. Промышленное производство еврозоны могло сократиться на 0,1% за февраль. Цены производителей США могли ускорить рост до 10,5% в марте с 10,0% в феврале. Базовый PPI мог остаться на уровне 8,4%. Банк Канады может повысить ставку на 50 базисных пункта до 1,0%. Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России ММК и НЛМК предоставят операционную отчётность за I квартал, а «Петропавловск» отчитается за IV квартал.

· Сингапур одним из первых опубликует оценку ВВП за I квартал в четверг. Австралия может сообщить о падении безработицы в марте до 3,9% с 4,0% в феврале. Днём ЕЦБ примет решение по ставке, но рынок не ждёт повышения. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице. Розничные продажи могли вырасти за март на 0,6%. Далее выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.

· В пятницу многие рынки не будут работать по случаю страстной пятницы. В Китае выйдет статистика по ценам на жильё. Напомним, что в феврале рост цен на недвижимость замедлился до 2,0% в годовом выражении. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до 0,5 п. с отрицательных 11,8 п. в марте. Промышленное производство в США могло увеличиться на 0,4% за март. Закроет неделю статистика Baker Hughes по активным буровым. В России операционную отчётность за I квартал предоставят Global-Ports, «Северсталь» и «Алроса». «Северсталь» также отчитается за I квартал по МСФО.

Ускорение инфляции в КНР снижает вероятность масштабных стимулов

· Новая торговая неделя в Азии началась со снижения региональных индексов. Рост доходности казначейских обязательств США продолжается, что говорит о дальнейшем снижении аппетитов к риску.

· Инфляция в Китае ускорилась до 1,5% в марте при ожиданиях повышения до 1,2% с 0,9% в феврале. Китай имеет возможность доступа к широкому списку ресурсов из РФ с дисконтом, но глобальное инфляционное давление касается не только базовых материалов. Соответственно, перспектива разгона инфляции может стать препятствием для стимулирующей политики Народного Банка Китая. Цены производителей КНР замедлили рост до 8,3% с 8,8%, но ожидалось более радикальное снижение до 7,9%. Китайский застройщик Zhenro Properties сообщает, что не смог выплатить средства по двум купонам офшорных бондов и может задержать ещё четыре платежа из-за карантина в Шанхае. Застройщик замыкает третий десяток крупнейших строительных компаний КНР. В Гонконге под давлением были акции технологичных компаний, которые традиционно плохо переносят рост доходности доллара.

· Иена слабеет, приближаясь к уровню 125 за доллар. Однако это слабо помогает рынку акций. Доходность по 10-летним бондам превысила 0,24%, игнорируя усилия Банка Японии, который скупает облигации без ограничений. Позитивная динамика наблюдалась в акциях коммунальных услуг и нефтеразведки. К примеру, бумаги Tokyo Electric повышались более чем на 12%.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 26775,25 п. (-0,78%),

· Hang Seng - 21232,77 п. (-2,92%),

· Shanghai Composite - 3184,59 п. (-2,07%).

Карантинные меры в Китае и продажи из стратегических резервов ОЭСР давят на котировки нефти

· Нефть дешевела на фоне усилий стран ОЭСР. В конце прошлой неделе власти развитых стран приняли решение о координированной продаже до 240 млн бар. из стратегических резервов в течение шести месяцев. В краткосрочной перспективе это может оказать понижательное давление на нефтяные котировки, но в среднесрочной перспективе данный шаг не решает проблему структурного дефицита.

· Американские нефтяники реагируют на высокие цены. Согласно информации Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 13 штук до 546 единиц.

· Производство нефти и конденсата в РФ снизилось в начале апреля до 10,52 млн бар. в сутки. В марте средняя добыча составляла около 11,01 млн бар. Дефицит глобальных поставок в марте оценивался на уровне 1,0-1,5 млн бар. Таким образом, в апреле дефицит расширился, но пока рынок его не ощущает благодаря продажам из стратегических резервов и снижению спроса в КНР на фоне карантинных мер в крупных городах, включая Шанхай с населением 26 млн человек.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $100,87 (-1,86%),

· WTI - $96,23 (-2,07%),

· Алюминий - $3318,5 (-1,66%),

· Золото - $1946,8 (+0,06%),

· Медь - $10344,12 (-0,70%),

· Палладий - $2485 (+2,68%).