Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 апреля: 4 650,2900 руб/1 г золота и 58,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 650,2900 руб.

1 грамм серебра - 58,6700 руб.

1 грамм платины - 2 303,0100 руб.

1 грамм палладия - 5 433,8398 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,7500 р. (1,73%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (1,38%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,9199 р. (2,45%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8402 р. (1,05%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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