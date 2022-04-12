«Фридом Финанс»: Фондовый рынок и рубль приостановили рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

Понедельник, 11 апреля, для отечественного фондового рынка ознаменовался ощутимым снижением: рублевый индекс Мосбиржи к вечеру потерял почти 1%, а долларовый РТС упал на 5%.



На падающем рынке, тем не менее, в понедельник смогли показать рост акции небольшого золотодобытчикка «Селигдар», подорожавшие за день на 24%. Выросли также бумаги ГК «Эталон» (+12,3%) и обыкновенные акции «Мечела» (+7,7%). Сильнее всех в понедельник понизились депозитарные расписки группы HeadHunter.ru (-5,04%), а также акции «НОВАТЭКа» и «Северстали», подешевевшие более чем на 4% каждая.



Пара USD/RUB укрепилась до 79,1 руб., пара EUR/RUB поднялась до 86,11 руб. на новостях об отмене Центробанком комиссии за покупку валюты на бирже и на фоне роста спроса на соответствующие операции.



Ориентиры для доллара и евро к рублю на завтрашнюю сессию: 78–81 и 85–88 руб. соответственно.



Наш прогноз для индекса Мосбиржи на завтра: диапазон 2540–2580 пунктов.