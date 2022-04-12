Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 4 940,9399 руб/1 г золота и 62,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 940,9399 руб.

1 грамм серебра - 62,6700 руб.

1 грамм платины - 2 473,7800 руб.

1 грамм палладия - 6 214,9800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 290,6500 р. (6,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0000 р. (6,82%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,7700 р. (7,42%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 781,1402 р. (14,38%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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