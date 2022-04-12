«Фридом Финанс»: Бумаги золотодобытчиков растут на фоне повышения мировых цен на металл

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 12 апреля индекс Мосбиржи снизился на 2,49%, до 2493,36 пункта, РТС опустился на 2,69%, индекс голубых фишек просел на 2,51%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались Росбанк (+39,83%), Полюс (+2,19%) и Polymetal (+0,88%). Хуже рынка выглядели бумаги НОВАТЭКа (-5,31%), Сбербанка (-4,43%) и Алросы (-3,65%).

В акциях Росбанка отмечается ралли на новости о том, что компания Интеррос может приобрести его долю и страховой бизнес у французской банковской группы Societe Generale. Сегодня котировки банка на Мосбирже обновили исторические максимумы.

Бумаги золотодобытчиков растут на фоне повышения мировых цен на металл до $1951,6 за унцию и ожиданий того, что эта тенденция продолжится на новости о приостановке добычи компанией NordGold на одном из месторождений в Буркина-Фасо. На этот рудник в 2021-м пришлось около 6% добычи компании.

Акции НОВАТЭКа второй день подряд отыгрывают опасения по поводу введения странами ЕС новых ограничений на экспорт в РФ оборудования для переработки нефти и СПГ. На этом фоне выросли риски реализации третьей очереди проекта Арктик СПГ-2.

Бумаги Сбербанка снижаются на фоне введения полномасштабных ограничений странами ЕС 8 апреля.

Котировки Brent восстанавливаются, прибавляя в моменте 3,29%, но мы не исключаем к концу дня коррекции до $97 за баррель. В этом случае возможно дальнейшее падение котировок к $86 в долгосрочной перспективе. С фундаментальной точки зрения это снижение может продолжаться с мая по июль 2022 года на фоне высвобождения на рынок стратегических запасов странами, входящими в МЭА.

Российский рубль дешевеет на фоне отмены комиссии в 12% на покупку валюты на бирже. В моменте пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 79,39 и 91,59. К завершению сессии нацвалюта может продолжить ослабление, если только экспортеры не выйдут на рынок с продажей валютной выручки. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,50–83,30 и 85,45–98,00 соответственно.

До конца торгового дня индекс Московской биржи останется в диапазоне 2400–2650 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940–1060.