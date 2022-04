«Открытие»: Низкая активность российских инвесторов указывает на потенциал более глубокого снижения индексов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон нельзя назвать откровенно негативным. Доходности по американским обязательствам растут, но в Китае обещают стимулы, нефть дорожает на смягчении ограничений в Шанхае, а ОПЕК заявляет о невозможности балансировки рынка нефти без РФ. Тем не менее, пока сложно говорить об отсутствии поводов для снижения российских акций, хотя сектор нефти и газа может испытать более высокий спекулятивный интерес.

Низкая активность российских инвесторов указывает на потенциал более глубокого снижения индексов

Российский рынок начинал день с лёгкого повышения, но к вечеру возобладали продажи. Основные потери принесли акции банков и сталеваров, для которых ситуация оказалась наиболее негативной из-за множества внешних ограничений и потери рынков. 6-ой пакет европейских санкций заявлен, но по вопросу нефти и газа единодушия среди товарищей нет. Как заявил глава Венгрии Виктор Орбан, вопрос не идёт о дополнительном свитере, или снижении отопления на пару градусов, поскольку без российских энергоносителей у Венгрии просто не будет энергетики. В дипломатическом плане состоялся визит канцлера Австрии в Москву, но какие-либо результаты озвучены не были.

По итогам торгов 11 апреля индекс МосБиржи - 2557,16 п. (-1,37%), а индекс РТС - 1017,05 п. (-5,83%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 26,788 млрд рублей.

2 отраслевых индекса выросли и 8 оказались в минусе. Строительный сектор стал лидером торгов, поднявшись на 0,84%. Роста акций Группы «Эталон» и ГК «ПИК» хватило для компенсации падения бумаг «Самолёт» и ЛСР. Аутсайдером стал финансовый сектор (-2,06%). Крупнейшие банки РФ находятся под сильнейшими ограничениями, а также могут отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год из-за необходимости докапитализации.

Сектор металлов и добычи поднялся на 0,07%. Главной движущей силой стали бумаги золотодобывающих компаний. «Полюс», Петропавловск» и Polymetal закрепились в пятерке лидеров дня, компенсируя снижение бумаг сталеваров.

Северсталь приостанавливает публикацию квартальной финотчетности, не будет выплачивать дивиденды за I кв. 2022 г и IV кв. 2021 г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Ранее аналогичное решение транслировал и менеджмент НЛМК. При этом годовое собрание НЛМК пройдет 30 июня, так что некоторая надежда на стабилизацию геополитической ситуации к тому моменту и, быть может, изменение позиции по дивидендным выплатам, все же имеется. Чего нельзя сказать о кейсе «Северстали».

В целом, снижение индексов при одновременном сокращении объёмов говорит о существенной слабости рынка. По сути, без средств ФНБ, выделенных на покупку российских акций, частные и институциональные инвесторы не готовы покупать на текущих уровнях. Поэтому вероятность тестирования поддержки в районе 2500 пунктов крайне высокая, как и потенциал падения в диапазон 2000-2250 пунктов по индексу МосБиржи. Ситуация усугубляется тем, что перспективы дивидендной доходности рынка остаются туманными, а это означает, что инвесторы оценивают бумаги в разрезе расширения бизнеса. Однако в сложившихся условиях о расширении бизнеса является вопросом более отдалённого будущего.

Рубль в первой половине дня слабел до 82,09 за доллар и 88,75 за евро. Столь сильное движение стало реакцией на отмену комиссии при покупке евро и долларов на валютной секции. С 18 апреля банки также смогут продавать наличную валюту, но лишь поступившую после 9 марта. Объёмы существенно не изменились, что говорит об относительно слабом частном спросе. В данном случае сдерживающим фактором выступают высокие ставки по рублёвым депозитам, которые были открыты в середине марта. То есть эти средства начнут поступать на рынок к середине лета, а пока курс продолжит формироваться за счёт баланса продаж внешней выручки и спроса импортёров. Мы полагаем, что с конца апреля и далее будет постепенно восстанавливаться импорт по новым каналам, что усилит давление на рубль. По итогам торгов доллар укрепился на 3,92% до 79,065, а евро на 4,32% до 86,27.

Ситуация на внешнем рынке определяется ростом доходности высоколиквидных облигаций. Доходность по 10-летним обязательствам США подскочила на 12 базисных пункта до 2,78%, а по аналогичным германским бондам на 11 базисных пункта до 0,818%. Наиболее яркое проявление слабости наблюдается в японской иене. Банк Японии с прошлого понедельника покупает государственные бонды без ограничения объёма, что, фактически, стимулирует экспорт капитала. Кстати, для самих японских обязательств ситуация существенно не улучшилась, так как их доходность находится около 0,24%.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 99,977 (+0,22%),

EUR-USD - $1,0883 (+0,06%),

GBP-USD - $1,3028 (-0,06%),

USD-JPY - 125,4 (+0,89%).

Представители ФРС продолжают пугать рынок агрессивным повышением ставки

Индексы США завершили торги усилением продаж. Всему виной рост неуверенности из-за повышения доходности казначейских обязательств. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции за март и рынок ожидает, что показатель превысит 8%. По 10-летним обязательствам доходность подскочила до 2,78%, что является максимальным значением с 18 января 2019 года. По 30-летним бумагам доходность достигла 2,82%, или максимум с 21 мая 2019 года.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что повышение ставки на 50 базисных пункта в рамках майского заседания является наиболее вероятным сценарием. Собственно говоря, это почти общая позиция в ФРС, а также есть вероятность старта сокращения баланса. Однако чрезмерный рост доходностей может привести к ещё более глубокой коррекции рынка, чем в феврале-марте.

Акции Twitter Inc. (+1,69%) подорожали на новостях, что основатель Tesla Илон Маск всё же решил не входить в совет директоров. Бумаги биотехнологичной Veru Inc. Взлетели на 182% на новостях об успешном третьем этапе тестирования перорального препарата против COVID-19. Компания в сфере интернет безопасности SailPoint Technologies Inc. (+29,2%) согласилась продать бизнес частному фонду Thoma Bravo за $6,9 млрд.

AT&T (+7,74%) закрыла сделку с Discovery по выделению WarnerMedia. Новая компания будет называться Warner Bros. Discovery. Акции Nvidia потеряли более 5% на опасениях падения спроса на персональные компьютеры.

Все 11 секторов S&P 500 показали снижение. Самые большие потери были в информационных технологиях (-2,6%) и энергетике (-3,11%).

По итогам торгов:

DJIA - 34308,08 п. (-1,19%),

S&P 500 - 4412,53 п. (-1,69%),

NASDAQ - 13411,96 п. (-2,18%).

Власти КНР обещают макроэкономический ответ текущим проблемам

Настроение азиатских инвесторов было негативным. Доходности по казначейским обязательствам продолжили расти, снижая аппетиты к риску.

Китайские акции дешевели на опасениях очередного провала экономики из-за карантинных мер, хотя в Шанхае власти начали постепенное смягчение режима. Статистика за март также показала довольно сильный рост кредитования, но в условиях карантинных мер эффект от роста кредитования будет отложенным. Премьер КНР Ли Кэцян заявил, что власти страны начнут применять макроэкономические меры для смягчения спада деловой активности. В качестве меры поддержки власти КНР рекомендовали определённому списку компаний и крупным акционерам увеличить свои вложения в акции. После появления этой новости ситуация на китайском рынке начала резко улучшаться. Наиболее существенное снижение демонстрировали секторы недвижимости, производители полупроводников и новой энергетики. Изоляция в условиях COVID-19 явно работает в пользу производителей алкоголя, сектор которых прибавлял почти 1,5%. Инвесторы проявили интерес к индустрии онлайн игр, поскольку власти впервые с июля выдали 45 лицензий для таких развлекательных проектов.

Доходность 10-летних японских бондов вновь поднялась выше 0,24%, хотя Банк Японии продолжает скупать облигации без ограничений. Японский рынок находится на минимуме почти за четыре недели. Акции производителя промышленных роботов Fanuc теряли почти 4,5%, бумаги Sony падали на 2,5%. Текущие проблемы с логистикой в китайских портах крайне негативно сказываются на акциях японских судоходных компаний. К примеру, акции Mitsui O.S.K. Lines теряли более 6%. Бумаги авиакомпаний, напротив, позитивно отреагировали на затяжное падение котировок нефти.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 26360,25 п. (-1,72%),

Hang Seng - 21306,85 п. (+0,46%),

Shanghai Composite - 3200,57 п. (+1,06%).

Нефть дорожает на смягчении карантина в Шанхае

Мартовский импорт нефти Китаем составил около 10,88 млн бар. по сравнению с 9,51 млн бар. в феврале. в сутки. Рост импорта может быть связан со снятием ограничений, которые были приняты в период проведения зимней олимпиады для улучшения качества воздуха.

Нефть дорожала на азиатском отрезке торгов. Новости из Шанхая, где начали немного смягчать режим изоляции граждан, стимулировали возвращение Brent выше $100 уровня. Около 7 тыс. жилых комплексов получили статус зон низкого риска, так как в течение двух недель не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Накануне ОПЕК в очередной раз напомнила о том, что потеря, или отказ, от 7 млн бар. экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ станет шоком для рынка, так как замены этим поставкам нет. В странах ОЭСР пока решили заменить текущий дефицит продажей до 240 млн бар. из стратегических резервов, но когда-то их вновь придётся пополнять.

По состоянию на 8:50 мск: