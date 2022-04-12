«Открытие»: Рост доходностей казначейских обязательств усиливает продажи акций США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Отечественный рынок консолидировался в первой половине дня. В лидерах бумаги золотодобывающих компаний, а вот среди аутсайдеров вновь акции «Аэрофлота» и бумаги IT сектора, «НОВАТЭК» и X5 Retail Group.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2588,18 (-0,18%), а индекс РТС - 1032,90 (-4,36%).

· Сектор металлов и добычи повышался почти на 1% благодаря бумагам «Петропавловск» и Polymetal. Золото на спот рынке поднималось выше $1960 за тройскую унцию. Акции «Алроса» продолжают отыгрывать включение компании в санкционный список США. Акции металлургов под давлением на новостях о заморозке ряда строительных проектов.

· «Белуга» планирует выплатить 47,24 руб. на акцию за 2021 г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Позитивная новость, поскольку в сегодняшних реалиях дивиденды рекомендуют далеко не все эмитенты. С учетом промежуточных дивидендов за I полугодие 2021 года (72,76 рубля на акцию) общие выплаты по итогам года могут составить 120 рублей на акцию, в сумме - 1,649 млрд рублей, что составляет более 40% чистой прибыли "Белуги" по МСФО за 2021 год. Напомним, что в рамках действующей дивидендной политике компании размер выплат установлен на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Отметим также, что за 2020 год совокупные выплаты акционерам составили 100 руб. на акцию (10 руб. на акцию промежуточный и 90 руб. на акцию финальный дивиденд).

· В отличие от «Белуги», менеджмент «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV и I кварталы. Компания также приняла решение отложить публикацию результатов за I квартал, так как не все акционеры имеют возможность принимать инвестиционные решения.

· ЦБ РФ с понедельника отменил комиссию на покупку физ. Лицами евро и долларов на Московской Бирже. Первой реакцией было резкое ослабление рубля, но уже к середине торгов отечественная валюта смогла отыграть часть потерь. Доллар укреплялся до 82,09, а евро до 88,75.

· Пока сложно говорить об устойчивости ослабления, поскольку импорт всё ещё остаётся низким. Экспортёры продают 80% своей выручки, что поддерживает предложение валюты на достаточно высоком уровне. По мере установления новых каналов поставки дисбаланс продавцов и покупателей валюты постепенно сгладится. Ожидания высокого частного спроса не оправдались, поскольку многие желающие купить евро и доллары разместили свои рублёвые средства на депозитах с повышенной ставкой. Соответственно, этот возможный спрос начнёт проявляться к концу июня.

· Рост доходности высоколиквидных облигаций продолжается. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность выросла почти на 10 базисных пункта до 2,755%, а по аналогичным германским бондам на 9 базисных пункта до 0,795%. Индекс доллара повышался за счёт нового витка ослабления иены. Иена теряла более 1% против доллара и подбиралась вплотную к отметке 125,7 за американскую единицу. Банк Японии неограниченно покупает государственный долг, что провоцирует слабость валюты. Однако действия регулятора пока слабо помогают в сдерживании роста ставок. Доходность 10-летних бондов Японии превышала 0,24%.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 99,89 (+0,14%),

· EUR-USD - $1,0898 (+0,2%),

· GBP-USD - $1,3026 (-0,08%),

· USD-JPY - 125,69 (+1,12%),

· USD-RUB – 78,94 (+3,76%),

· EUR-RUB – 85,71 (+3,64%).

Разрыв между кандидатами во Франции минимальный

· Европейские индексы снижались. На повестке дня рост доходностей облигаций, что негативно сказывается на акциях технологичных компаний. Кроме того, результаты первого тура выборов во Франции не гарантируют действующему президенту лёгкую победу во втором туре.

· Впрочем, французский CAC 40 удовлетворился тем, что опросы предсказывают Эммануэлю Макрону победу с небольшим разрывом от Марин Ле Пен 51% на 49%. С другой стороны, даже победа Ле Пен уже не кажется инвесторам крайним негативом, так как новая экономическая программа кандидата не отличается радикальными идеями.

· Акции Societe Generale поднимались почти на 6% на новостях о продаже доли в Росбанке и страховом бизнесе. То есть уход из РФ, как минимум, оказался более подготовленным, чем у других компаний. В целом, финансовый сектор и страховщики торговались в плюсе, что считается традиционной реакцией этих бумаг на рост доходностей облигаций. Бумаги финского производителя покрышек Nokian Tyres теряли более 12% на заявлениях менеджмента о существенном влиянии новых европейских санкций на бизнес компании, у которой в России находится два предприятия.

· Объёмы строительства в Великобритании сократились за февраль на 0,1% при ожиданиях роста на 0,4%. Промышленное производство страны упало на 0,6% при ожиданиях роста на 0,3%.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7626,66 п. (-0,56%),

· DAX - 14191,60 п. (-0,64%),

· CAC 40 - 6586,78 п. (+0,59%).

Нефть под давлением продаж из стратегических резервов и ожиданий замедления экономики КНР и Европы

· Нефть Brent дешевела более чем на 4%. На рынке продолжают доминировать две основные идеи снижения. В Китае сохраняются и даже карантинные меры в ряде городов, включая 26-миллионный Шанхай. На карантин уходит Гуанчжоу, закрывая школы и целые районы, ограничивая передвижение граждан. Кроме того, в конце прошлой недели страны ОЭСР договорились о координированной продаже до 240 млн бар. из стратегических резервов в течение шести месяцев. Соответственно, в краткосрочной перспективе нефть будет демонстрировать слабость. В дополнение к этому также можно говорить о вероятном экономическом спаде в Европе из-за резкого сокращения торговли с РФ. За счёт этого дефицит предложения может сойти на нет.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $98,34 (-4,32%),

· WTI - $93,73 (-4,61%),

· Алюминий - $3240,5 (-3,97%),

· Золото - $1967,7 (+1,14%),

· Медь - $10311,05 (-1,02%),

· Никель - $32795 (-3,13%).

Рост доходностей казначейских обязательств усиливает продажи акций США

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,45% в Dow Jones до 1,3% в NASDAQ. Основной негатив проистекает из продолжающегося роста доходностей казначейских обязательств. Многие экономисты заговорили о том, что ФРС вновь будет вынуждена прибегнуть к количественному смягчению уже до конца года, если тенденция на рост доходностей облигаций продолжится.

· На понедельник существенной статистики нет, но запланированы выступления представителей ФРС Бостика, Боумен, Уильямса и Эванса. Соответственно, американские инвесторы получат достаточно информации о «решимости» ФРС в борьбе с инфляцией.

· Акции Twitter были под давлением на утренней сессии. Глава Tesla Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter.

· Бумаги китайского производителя электромобилей Nio теряли до 9% на утренних торгах. Компания заявила о приостановке производства из-за карантинных мер, которые нарушают логистику поставок компонентов.

· Акции компании по интернет безопасности Sailpoint Technologies Inc. дорожали на 30% на новостях о том, что компания подтвердила готовность пойти на продажу бизнеса частному фонду Thoma Bravo за $6,9 млрд.