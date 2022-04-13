«Фридом Финанс»: На рынках прибавилось оптимизма

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 12 апреля на российском фондовом рынке проходили в умеренном минусе. К вечеру удалось отыграть часть утренних потерь. К последнему часу сессии рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,54%, а долларовый РТС опускался на 1,8%.

Одной из важнейших новостей на мировых рынках стали данные о динамике потребительской инфляции в США за март. Показатель составил 8,5% при консенсусе 8,4%. Американские фондовые биржи открылись в небольшом плюсе, что способствовало замедлению падения российских индексов.

В лидерах роста сегодня были обыкновенные и привилегированные акции горно-металлургического холдинга Мечел, подорожавшие за день на 5,7% и 3,5% соответственно. Драйвером роста этих бумаг служат ожидания высоких дивидендов и тот факт, что доходы компании не слишком зависят от экспорта угля в Евросоюз. Также на снижающемся рынке продолжили расти котировки Селигдара (+3,8%), которые поддерживает дорожающее золото. В аутсайдерах были Самолет (-6,7%), Ашинский метзавод (-5,7%) и депозитарные расписки HeadHunter (-5,4%).

Котировки Brent на лондонской ICE поднялись на 6,7%, до $105,16 за баррель. В опубликованном сегодня ежемесячном докладе ОПЕК прогноз мирового спроса на нефть в 2022 году снижен на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако эксперты организации экспортеров предполагают, что во втором полугодии из-за сокращения добычи вне ОПЕК вероятен мировой дефицит углеводородного сырья. На наш взгляд, именно этот прогноз стал главным драйвером роста нефтяных котировок на торгах 12 апреля.

Курс доллара к рублю на Мосбирже подрос до 79,8, а евро в паре с отечественной валютой укрепился до 86,97 на фоне усиления спроса на валюту.

Наш прогноз по индексу Мосбиржи на торги 13 апреля: 2530–2575 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазон 78–81 и 85–88 соответственно.