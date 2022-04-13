«Открытие»: Экспортёры испытывают сложности с обязательными продажами валютной выручки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Экспортёры испытывают сложности с обязательными продажами валютной выручки

· Российский рынок вновь снижается. В лидерах дня золотодобывающие компании, акции которых воспринимаются инвесторами в качестве защиты от инфляции и геополитических рисков. Под давлением бумаги банков, которые оказались под внешними ограничениями. Финансовые организации также могут оставить своих акционеров без дивидендов на неопределённый срок.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2497,77 п. (-2,32%), а индекс РТС - 988,71 (-2,79%).

· Золото вновь пытается расти, игнорируя рост доходностей казначейских обязательств США, что поддерживает спрос на акции золотодобывающих компаний. В условиях растущего недоверия к фиатным валютам золото становится востребованным монетарным ресурсом. Благодаря бумагам «Полюс» и Polymetal сектор металлов и добычи показывает минимальные потери.

· Отраслевой индекс финансов терял более 3,5%, как и транспортный индекс. Пожалуй, что эти две отрасли в наибольшей степени столкнулись с внешними ограничениями. США ещё на прошлой неделе ввели блокирующие санкции против ведущих российских банков, а «Аэрофлот», аутсайдер дня, на неопределённый срок лишился европейских и североамериканских маршрутов.

· «Эталон» увеличил выручку в 2021 году на 11% до 87,1 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 27% и достигла 27,8 млрд рублей. Показатель EBITDA повысился на 42% до 17,9 млрд рублей.

· Общая выручка «О'Кей» по итогам 2021 года выросла на 7,3% до 187,1 млрд рублей. Выручка гипермаркетов «О'Кей» повысилась лишь на 2,6% до 152,3 млрд рублей. Выручка дискаунтеров «Да!» показала темпы роста на уровне 34% до 34,8 млрд рублей. Показатель EBITDA поднялся на 4,5% до 15,5 млрд рублей. Чистая прибыль группы составила 208 млн рублей по сравнению с убытком 1,4 млрд рублей годом ранее.

· Рубль в начале торгов слабел, но затем смог стабилизироваться. На рынке сложилась весьма интересная ситуация. «Ведомости» пишут о том, что крупные российские экспортёры столкнулись с проблемами при обязательной продаже 80% выручки. По сути, на рынке отсутствует спрос на такие объёмы валюты. На прошлой неделе компании продавали, в лучшем случае, половину от требуемого объёма в день. Плюс к этому валюту продают банки, оказавшиеся под внешними ограничениями. Таким образом, ситуация отражает реальную картину валютного курса. Без роста импорта и валютных интервенций Минфина рубль склонен к укреплению, хотя мы ожидаем увеличение импорта с конца апреля, что постепенно снимет существенную часть навеса валютного предложения.

· Ситуация на внешнем рынке немного успокоилась по сравнению с предыдущим днём. На азиатской сессии доходность по 10-летним обязательствам США превышала 2,82%, но к европейским торгам почти вернулась к значениям на закрытии предыдущего дня. Тем не менее, индекс доллара преодолел отметку 100,0 пунктов. Данному обстоятельству способствовала слабость евро, который снижался до $1,0854. Также небольшие потери в отношении американской валюты были у фунта и иены.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 100,132 (+0,21%),

· EUR-USD - $1,0862 (-0,21%),

· GBP-USD - $1,3015 (-0,12%),

· USD-JPY - 125,5 (+0,09%),

· USD-RUB – 79,65 (+0,74%),

· EUR-RUB – 86,26 (-0,01%).

Моральный дух немецкого бизнеса остаётся крайне низкой

· Европейские индексы снижались. Основные потери были в банковском секторе. Акции Deutsche Bank и Commerzbank теряли более 9% и 8% соответственно. Неизвестный инвестор продал до 5% доли в каждом из банков.

· Под давлением были бумаги производителей люксовых товаров LVMH, Kering и Hermes. Ожидается, что их продажи в Китае существенно пострадают из-за карантинных мер, которые охватили до 200 млн человек.

· Индекс текущих экономических условий Германии упал в апреле до -30,8 п. при ожиданиях снижения до -35,0 п. и -21,4 п. в марте. Индекс экономических настроений снизился до -41,0 п. при ожиданиях провала до -48,0 п. и -39,3 п. в феврале. Собственно, пока сложно ждать от германского бизнеса более высокой морали на фоне разрыва экономических связей с РФ, которые формировались десятилетиями.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7574,05 п. (-0,58%),

· DAX - 14071,54 п. (-0,85%),

· CAC 40 - 6517,73 п. (-0,58%).

Рост спроса на уголь в Азии может лишить Европу альтернатив

· Пока в Европе пытаются отказаться от импорта российского угля, Индия сталкивается с дефицитом данного топлива. В штате Андхра-Прадеш дефицит электричества оценивается на уровне 8,7%. К 1 апреля запасы угля на местных электростанциях покрывали лишь 9 дней. В целом, негативное влияние на ситуацию оказывает ситуация с железнодорожным транспортом. Угольная энергетика требует до 453 составов в день, но местные железные дороги выделяют лишь 415 составов. В начале апреля число доступных составов упало на 16% от потребности. В текущем финансовом году ожидается рост потребления электричества более чем на 15%. Coal India Ltd поставляет до 80% необходимого угля, а недостающая доля компенсируется импортом.

· Однако вспомним о нефти. Новости из Шанхая, где частично сняли карантин с 7 тыс. жилых комплексов, спровоцировали рост котировок нефти. Этому даже не мешают ожидания увеличения запасов нефти в США на 1,4 млн бар. за прошлую неделю.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $102,78 (+4,37%),

· WTI - $98,17 (+4,11%),

· Алюминий - $3235,5 (-0,38%),

· Золото - $1961,9 (+0,70%),

· Медь - $10275,78 (+0,58%),

· Никель - $32400 (-0,26%).

Инфляция в США продолжила ускоряться

· Базовый индекс потребительских цен США ускорился в марте до 6,5% при прогнозе 6,6% и 6,4% в феврале. Общий CPI ускорился до 8,5% при ожиданиях 8,4% и 7,9% в феврале. Реальные располагаемые доходы американцев уменьшились за март на 1,1%. Поскольку базовый CPI оказался ниже прогнозов, то казначейские обязательства отреагировали снижением доходности, а доллар немного растерял свои дневные достижения.

· После публикации данных по инфляции фьючерсы на основные индексы США начали заметно прирастать, указывая на рост рынка от 0,4% в Dow Jones до 1,35% в NASDAQ.

· Акции Hewlett Packard Enterprise теряли более 3% на утренних торгах. Morgan Stanley понизил рекомендации по бумаге, поскольку ожидает спада спроса на телекоммуникационное оборудование в II полугодии. Бумаги Cisco Systems теряли около 2,5%. В Citigroup полагают, что производитель телекоммуникационного оборудования будет терять долю рынка. Поэтому рекомендация снижена с «держать» до «продавать».