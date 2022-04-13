«Открытие»: Низкие объёмы торгов продолжают говорить о слабости российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Азиатские индексы преимущественно растут, как и сырьевые контракты. Однако валюты риска находятся под давлением. Доходность по американским казначейским обязательствам незначительно снизилась. Российский рынок может попытаться показать рост на старте дня, но пока поводов для устойчивого повышения капитализации отечественных компаний нет.

Низкие объёмы торгов продолжают говорить о слабости российского рынка

Российский рынок взял курс на снижение с первых минут торгов. Объёмы остаются довольно скромными, что говорит об отсутствии большого числа желающих покупать на текущих уровнях. В течение дня индекс МосБиржи снижался до 2472,28 п. Если судить по динамике таких бумаг, как «Газпром», то можно предположить вмешательство средств ФНБ, выделенных на покупку акций. Бумаги «Газпрома» снижались до 223 рублей на пике снижения.

По итогам торгов 12 апреля индекс МосБиржи - 2540,99 (-0,63%), а индекс РТС - 1004,70 п. (-1,21%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,176 млрд рублей по сравнению с 26,788 млрд рублей накануне.

Лишь один отраслевой индекс вырос и 9 снизились. Сектор металлов и добычи стал лидером дня (+0,54%) за счёт роста бумаг «Мечел», который планирует компенсировать азиатскими продажами потерю европейского экспорта, и бумаг производителей алюминия и титана. Также неплохо смотрелись бумаги Polymetal на фоне роста цены золота более чем на 1% и серебра более чем на 2%.

Аутсайдерами дня были секторы транспорта (-2,77%) и строительных компаний (-2,25%). В случае транспорта основная слабость продолжает обеспечиваться акциями «Аэрофлота», а в строительном секторе все компоненты завершили день падением, включая бумаги «Эталон», которые накануне существенно подорожали на ожиданиях отчётности.

Etalon в 2021 году увеличил выручку по МСФО на 11%, до 87,1 млрд руб. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Рост финансовых показателей девелопера в 2021 году был обусловлен в первую очередь удорожанием стоимости жилья. Впрочем, это уже ретроспектива. По всей видимости, в текущем году рыночная ситуация будет уже не столь благоприятной для застройщиков из-за подорожавшей ипотеки и вероятного снижения реальных доходов граждан.

В целом, рынок выполнил первую цель на снижение, опускаясь ниже отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Объёмы остаются довольно скромными, а внешняя ситуация далека от улучшения. Поэтому потенциал более глубокой коррекции сохраняется, но данной тенденции могут препятствовать средства, выделенные из ФНБ на покупку российских акций. Пока только три бумаги из состава индекса МосБиржи смогли восстановить потери, которые возникли с того момента, как 24 февраля была объявлена спецоперация по освобождению Донбасса.: «ФосАгро», «Полюс» и «РусГидро». «Норникель» близок к тому, чтобы присоединиться к перечисленной группе. Те же три бумаги («ФосАгро», «Полюс» и «РусГидро») демонстрируют плюс с начала 2022 года. «Русгидро» не зависит от внешних рынков и будет также извлекать выгоду из поставок электричества на Дальнем Востоке. Экспорт «Полюс» и «ФосАгро», по сути, не ограничивается, так как золото это монетарный инструмент, а «ФосАгро» поставляет продукцию в 100 стран мира. Даже США включили удобрения в список жизненно необходимых товаров.

Российский экспорт продолжает определять динамику рубля. Доллар в течение дня пытался укрепиться выше 80,0 рублей, но этому явно мешает навес валютного предложения. «Ведомости» пишут о том, что крупные российские экспортёры столкнулись с проблемами при обязательной продаже 80% выручки. По сути, на рынке отсутствует спрос на такие объёмы валюты. На прошлой неделе компании продавали, в лучшем случае, половину от требуемого объёма в день. Плюс к этому валюту продают банки, оказавшиеся под внешними ограничениями. Таким образом, ситуация отражает реальную картину валютного курса. Без роста импорта и валютных интервенций Минфина рубль склонен к укреплению, хотя мы ожидаем увеличение импорта с конца апреля, что постепенно снимет существенную часть навеса валютного предложения. Кроме того, ЦБ может скорректировать объём для обязательной продажи, но в данном случае необходимо прояснение вопроса юрисдикции нахождения средств компаний. Хранение в зарубежных банков становится крайне рискованным. По итогам дня доллар укрепился на 0,78% до 79,68, а евро ослаб на 0,03% до 86,25.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин частично подтверждает наличие низкого спроса на валюту: «В паре доллар/рубль торговые объемы с 25 марта лишь пару дней были чуть выше 100 млрд рублей. Все остальные дни объемы ниже (74,6 млрд руб. во вторник). В паре евро/рубль с 28 марта торговые объемы обычно ниже 50 млрд рублей (за редким исключением чуть выше указанного уровня). В паре юань/рубль в понедельник торговый объем был рекордным (25,183 млрд рублей), но сегодня показатель снизился до 12,4 млрд руб., и это уже те цифры, которые привычны с 21 марта».

На внешнем рынке доллар усиливал свои позиции. Индекс доллара подбирался к 100,30 п. Кстати, индикатор демонстрирует рост девятую сессию подряд, что уже говорит о сильной перекупленности американской валюты. Динамика доходности казначейских обязательств существенно отличалась от предыдущих дней. В утренние часы доходность по 10-летним бумагам подскочила до 2,82%, но вечером вновь вернулась к 2,78%. Всему виной рост стержневого показателя потребительской инфляции в США ниже прогнозов, хотя общий индекс вырос больше ожидаемого. Впрочем, экономисты полагают, что надежды на прохождение пика инфляции в США могут не оправдаться.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 100,312 (+0,39%),

EUR-USD - $1,0827 (-0,53%),

GBP-USD - $1,3002 (-0,22%),

USD-JPY - 125,4 (+0,01%).

Бензин остаётся главным топливом инфляции в США

Первоначально американский рынок отреагировал достаточно позитивно на статистику по инфляции. Общий CPI ускорился до 8,5% в марте, но без учёта топлива и продовольствия рост Core CPI оказался ниже прогнозов на уровне 6,5%. За месяц Core CPI вырос на 0,3% по сравнению с 0,5% в феврале. Существенный рост общего показателя инфляции во многом связан с более чем 32% годовым повышением цен на бензин.

Одним из главных компонентов роста CPI также были автомобили, цены на которые за год выросли более чем на 12%. Акции автодилера CarMax упали на 9,5% после выхода отчётности, показавшей прибыль ниже прогноза. Бумаги Cisco Systems упали на 2% после снижения рекомендации Citigroup до «продавать», поскольку в банке ожидают сокращение доли компании на рынке в пользу конкурентов. Аналогичные причины стали основой для снижения рейтинга Hewlett Packard Enterprise (-2,5%) в Morgan Stanley, где также предполагают падение спроса на телекоммуникационное оборудование в II полугодии.

4 отраслевых индекса выросли и 7 показали снижение. Сектор энергетики (+1,72%) показал самый сильный рост, а наибольшие потери были в финансах (-1,07%).

По итогам торгов

DJIA - 34220.36 п. (-0.26%),

S&P 500 - 4397.45 п. (-0.34%),

NASDAQ - 13371.57 п. (-0.30%).

Резервный Банк Новой Зеландии резко повысил ключевую ставку

Азиатские рынки преимущественно повышались. Неуверенный финиш индексов США не смутил инвесторов Азии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась на 3 базисных пункта, что немного взбодрило местных покупателей.

Иена вновь слабела, приближаясь к уровню 125,7 за доллар. Традиционно слабая иена поддерживала спрос на бумаги японских экспортёров. Впрочем, наиболее весомый вклад в рост Nikkei 225 внесли бумаги оператора розничной сети Fast Retailing (+3,5%), и производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron (+2,75%). Бумаги фармацевтической Shionogi провалились на 15%. Компания ранее сообщала об успешных испытаниях перорального препарата против COVID-19, но в прессе появилась информация, что компания планирует не рекомендовать препарат для беременных женщин из-за возможных побочных эффектов. За февраль базовые машиностроительные заказы в Японии упали на 9,8%.

Из неожиданностей утра отметим повышение ставки Резервного Банка Новой Зеландии на 50 базисных пункта до 1,50%. На рынке ждали повышения лишь на 25 базисных пункта. Однако столь широкий жест регулятора не был оценён валютным рынком. Новозеландский доллар терял до 0,5% против доллара США, так как после резкого повышения может последовать пауза, а текущая доходность NZD всё ещё ниже американского конкурента.

Китайские данные по внешней торговле оказались несколько неожиданными. Экспорт в марте показал рост на 14,7% по сравнению с 16,3% в феврале (ожидалось 13,0%), а импорт упал на 0,1% по сравнению с ростом на 15,5% в феврале (ожидалось замедление роста до 8,0%). За счёт сокращения импорта положительное сальдо торгового баланса составило $47,38 млрд при ожиданиях $22,4 млрд. Рынок в Шанхае снижался, реагируя на слабую статистику по импорту. Также негативное влияние оказывает статистика роста заболеваемости COVID-19, которая в предыдущие дни указывала на сокращение случаев заражения. Согласно данным Nomura, 45 китайских крупнейших городов находятся в частичном, или строгом карантине, что затрагивает 26,4% населения и 40,3% ВВП страны. Соответственно, повышаются риски экономического спада в II квартале. Ресурсные секторы преимущественно повышались. Индекс угольных компаний прибавлял более 3%. Сектор здравоохранения снижался, как в Шанхае, так и Гонконге, где он терял более 2%. Накануне США включило в список кандидатов на делистинг ещё 12 китайские организации, включая Sohu.com и Connect Biopharma Holdings.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 26853,64 п. (+1,97%),

Hang Seng - 21483,50 п. (+0,77%),

Shanghai Composite - 3216,17 п. (+0,09%).

Импорт нефти Китаем существенно снизился из-за карантинных мер

Нефть пыталась дорожать, хотя статистика по США показала резкий рост коммерческих запасов. Согласно данным API, на неделе до 8 апреля коммерческие запасы выросли на 7,8 млн бар. Однако запасы бензина сократились на 5,1 млн бар., а дистиллятов на 5,0 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут роста запасов нефти лишь на 0,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 0,8 млн бар. и дистиллятов на 1,5 млн бар.

Импорт нефти Китаем сократился в марте на 14% в годовом выражении до 10,06 млн бар. в сутки. Учитывая карантинные меры в 45 городах КНР, можно предположить, что статистика за апрель будет также далеко не позитивной. Тем не менее, в ОПЕК продолжают утверждать, что заменить поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в объёме более 7 млн бар. в сутки некому.

Свежий доклад ОПЕК говорит о том, что потребление нефти в 2022 году увеличится на 3,67 млн бар. в сутки до 100,50 млн бар. в сутки. Это на 400 тыс. бар. меньше, чем в мартовском прогнозе. Снижение ожиданий связано с ухудшением прогноза роста мировой экономики. Предложение вне ОПЕК увеличится на 2,7 млн бар. в сутки, а со стороны ОПЕК на 0,84 млн бар.

По состоянию на 8:55 мск: