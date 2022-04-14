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«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2400–2650 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 13 апреля индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,78% — до 2521,1 и 996,8 пункта соответственно. Индекс голубых фишек терял 0,94%.                      

В лидеры роста в первой половине дня вышли Фосагро (+3,23%), Ozon (+2,06%) и Алроса (+1,24%). В аутсайдерах оказались X5 Retail Group (-2,19%), Полюс (-2,31%) и Polymetal (-1,96%).         

Акции Фосагро дорожают на фоне новостей о росте цен на фосфорные удобрения на 80% с начала года. Эта динамика обусловлена дефицитом удобрений на мировом рынке из-за запрета на импорт из РФ, а также логистическими проблемами.   

Бумаги Ozon привлекают покупателей благодаря стабильности финансового состояния эмитента: на его счетах более $1 млрд, а планы на текущий год предусматривают увеличение оборота на 80%. Непосредственным поводом для сегодняшнего повышения котировок ретейлера могла стать новость о выпуске телевизоров под собственным брендом.  

Рост котировок Алросы объясняется некоторой коррекцией после сильного падения в предыдущие дни. После введения ограничений на экспорт ее продукции в страны ЕС Алросе необходимо перенаправить каналы продаж. 

Динамика котировок акций золотодобытчиков на этой неделе в целом повторяет динамику мировых цен на золото. Сегодня они снижаются на символические 0,05%, до 1975,20. В течение дня мы ожидаем разворота котировок драгметалла вверх на новости об остановке NordGold добычи на одном из рудников Буркина-Фасо.          

Brent дорожает на 0,12%, до $104,77. До конца дня котировка останется в пределах $98–108. Драйвером ее роста может послужить публикация в 17:30 мск еженедельных данных о запасах сырой нефти в США от EIA. Консенсус предполагает снижение показателя на 0,863 млн баррелей.  

Рубль укрепляется к доллару на незначительные 0,05%, а к евро — на 0,32%. Динамика курса неактивная, так как объемы торгов очень низки. Если экспортеры не выведут на продажу валютную выручку, отечественная валюта способна развернуться вниз. Ориентир для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца дня: 77,5–83,3 и 85,45–98 соответственно.        

Прогноз для индексов Мосбиржи и РТС на оставшиеся часы текущей сессии: диапазоны 2400–2650 и 940–1060 пунктов соответственно. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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