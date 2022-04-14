«Фридом Финанс»: Инвесторы надеются, что инфляция достигла пика

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 12 апреля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,34%, до 4397 пунктов, Dow Jones упал на 0,26%, Nasdaq скорректировался на 0,30%. Хуже рынка выглядели эмитенты финансового сектора (-1,07%) и компании из отрасли здравоохранения (-0,95%). В лидеры роста вырвались энергетические предприятия (+1,72%).

Согласно данным Reuters, оператор розничных магазинов Franchise Group Inc (FRG: -3,08%) рассматривает возможность покупки Kohl's Corporation (KSS: +5,35%). PG&E Corporation (PCG: +3,13%) заплатит $55 млн, чтобы избежать уголовного преследования в связи с лесными пожарами в Калифорнии. Чистая прибыль CarMax Inc (KMX: -9,54%) за четвертый финансовый квартал, закончившийся в феврале, составила $159,8 млн против ожидаемых аналитиками $206 млн.

Общий индекс потребительских цен в США в марте вырос на 1,2% м/м, совпав с ожиданиями, в то время как базовый индекс потребительских цен (не учитывает динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей) увеличился на 0,3% м/м против ожидаемых 0,5%. В результате повышение первого из упомянутых показателей в годовом исчислении достигло 8,5% (это самый высокий рост за 12 месяцев начиная с декабря 1981 года), а базовый ИПЦ увеличился на 6,5% г/г (рекорд с августа 1982-го). Эта динамика отражает усиление инфляционного давления, что, в свою очередь, повышает вероятность подъема ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании. В то же время инвесторы, по всей видимости, полагают, что инфляция достигла пика, после которого последует снижение. Об этом свидетельствует падение доходности государственных облигаций.

Данный показатель для 10-летних трежерис остановился на отметке 2,73%, что на 5 б.п. ниже уровня 11 апреля. Доходность «двухлеток» сократилась на 11 б.п., до 2,38%, показатель для 30-летних бумаг составил 2,82%.

Торги 12 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,96%, японский Nikkei 225 вырос на 1,93%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,05%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,64 за баррель. Золото торгуется по $1972,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4370–4420 пунктов.

Сегодня будут опубликованы мартовские данные о динамике индекса цен производителей (прогноз: +1,1% м/м и +10,6% г/г против +0,8% м/м и +10,0% г/г месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на два пункта, до 47.

S&P 500 продолжает корректироваться ниже уровня 200-дневной скользящей средней. MACD по-прежнему указывает на развитие тенденции к падению, RSI находится на нейтральном уровне, не давая преимущества «быкам» или «медведям».

Сегодня за первый фискальный квартал отчитается крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase & Co. (JPM). Консенсус FactSet предполагает сокращение чистой выручки на 5,7% г/г, до $30,55 млрд, при снижении разводненной EPS на 39,7% г/г, до $2,71. Ранее банк прогнозировал сокращение выручки от деятельности на рынках капитала на 10% г/г ввиду усиления волатильности на фондовых площадках. Из-за снижения активности в плане листинга и сделок M&A в первом квартале ожидается сокращение доходов от инвестиционно-банковского направления JPM на 10–13,5% г/г. Напомним, что инвестиционное консультирование и сопровождение корпоративных сделок обеспечило около 42,5% выручки банка по итогам 2021 года. Особое внимание инвесторов будет сфокусировано на динамике расходов JPM, поскольку повышение зарплат в предыдущем квартале привело к увеличению непроцентных затрат на 11,46% г/г и оказало давление на прибыль. При этом в текущем году банк планировал увеличить инвестиции в развитие и технологии примерно на 30% г/г.