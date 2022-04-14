«Открытие»: Российские акции продолжают демонстрировать слабость

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции продолжают демонстрировать слабость

· Российский рынок не смог удержать рост в первой половине дня. Под давлением акции нефтяников и металлургов. Рост вновь демонстрируют бумаги «ФосАгро», как наиболее прозрачная экспортная история. Объёмы торгов остаются скромными. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи едва приблизился к 13 млрд.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2528,94 п. (-0,47%), а индекс РТС - 992,91 (-1,17%).

· Сектор химии и нефтехимии оказался среди лидеров дня на фоне лидерства бумаг «ФосАгро». В Евросоюзе незначительно ограничили импорт российских удобрений, а в США их вовсе включили в список жизненно необходимых товаров. Бумага одна из немногих показывает рост с начала года, но явных альтернатив со столь же прозрачным экспортом найти сложно.

· Сектор металлов и добычи терял более 0,7%. В лидерах бумаги угольщиков, которые рассчитывают на рост спроса в Китае и Индии. Потери демонстрируют акции производителей цветных и драгоценных металлов. Меж тем цена золота уже подбирается к уровню $1980 за тройскую унцию на росте опасений размытия ценности ведущих валют из-за инфляции.

· Сектор нефти и газа терял около 0,4%. В лидерах снижения бумаги «Роснефти», «ЛУКОЙЛ», «Татнефти» и «Газпрома». В Международном энергетическом агентстве прогнозируют, что в мае добыча нефти в РФ может снизиться уже на 3 млн бар. в сутки.

· Расписки OZON Holdings в лидерах индексных бумаг. Компания до конца года планирует выпустить более 100 тыс. телевизоров под своей маркой Hartens. «На текущий год запланировано производство более 100 тысяч штук телевизоров для последующей реализации на Ozon. Товары бренда пользуются большой популярностью у пользователей площадки – в ноябре во время "Черной пятницы" телевизоры Hartens приобрели 5,5 тысяч раз, а сейчас Hartens и вовсе является лидером по штучным продажам среди B-брендов», - сообщает компания.

· Присутствие бумаг Polymetal среди аутсайдеров связано с решением совета директоров отложить решение по дивидендам на август. Компания называет причинами такого решения следующее: Возросшая неопределенность в доступности финансирования из-за санкций, наложенных на банковский сектор и экономику РФ; Увеличенная потребность в оборотном капитале в результате ограничений в ликвидности и цепочках поставок; Потенциальные риски для финансового положения компании, вызванные сниженной доступностью кредитов при значительно возросшей ставке заимствований.

· Рубль преимущественно слабел относительно доллара и евро. Пара USD-RUB ведёт борьбу за отметку 80,0. Однако препятствием продолжает оставаться низкий спрос на валюту. Объёмы торгов сохраняются на относительно низких уровнях. Плюс к этому нефть вновь дорожает, хотя в МЭА обещают снижение ценового давления.

· На внешнем рынке наблюдается снижение доходностей высоколиквидных облигаций. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала на 5 базисных пункта до 2,726%. Доходность германских бондов выросла на 1 базисный пункт до 0,801%. Индекс доллара торговался без существенной волатильности. В валютах риска ослабление. При этом Резервный Банк Новой Зеландии неожиданно повысил ставку на 50 базисных пункта до 1,5%. Впрочем, рост инфляции в Великобритании до 7,0% в марте также не оказал поддержку фунту стерлингов. На рынке полагают, что ФРС будет более агрессивной повышать ставку, чем Банк Англии.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 100,405 (+0,11%),

· EUR-USD - $1,0828 (+0,01%),

· GBP-USD - $1,3 (-0,02%),

· USD-JPY - 125,87 (+0,39%),

· USD-RUB – 80,23 (+0,69%),

· EUR-RUB – 87,02 (+0,89%).

Инфляция в Великобритании на 30-летнем максимуме

· Европейские индексы торговались разнонаправленно. Секторы энергетики и базовых материалов сообщали основной импульс на рост. Давление обеспечивали бумаги розничного сектора, гостеприимства и путешествий. В условиях растущего инфляционного давления фокус расходов потребителей будет смещаться в сторону обеспечения основных потребностей, а не дополнительных.

· Британский крупнейший розничный продавец Tesco сообщает об ожиданиях снижения прибыли в текущем году из-за ухудшения ситуации в экономике. Акции отреагировали падением на 6%. Впрочем, пока ожидания аналитиков говорят о росте прибыли европейских компаний на 25,1% в I квартале по сравнению с ожиданиями роста на 15,0% в начале года. Французский производитель люксовых товаров LVMH отчитался о росте прибыли в I квартале выше ожиданий во многом благодаря повышению цен на свою продукцию. Компания предполагает продолжить повышать цены, но уже в большей степени для отражения растущих расходов. Бумаги Telecom Italia дорожали почти на 4% на новостях об интересе французской телекоммуникационной группы Iliad к покупке активов итальянской компании.

· Главной статистикой дня в Европе являются данные по инфляции в Великобритании. Показатель ускорился до 7,0% с 6,2% в феврале. Ожидался рост до 6,7%.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7575,77 п. (-0,01%),

· DAX - 14008,63 п. (-0,82%),

· CAC 40 - 6495,90 п. (-0,63%).

МЭА успокаивает относительно дефицита нефти, но цифры говорят об обратном

· Нефть дорожала на довольно противоречивых оценках МЭА. В Агентстве полагают, что снижение добычи в РФ не приведёт к дефициту на глобальном рынке. Однако само Агентство оценивает соблюдение сделки ОПЕК+ в марте на уровне 159%. В ОПЕК сделка выполнялась на 157%, а в РФ на 149%. В МЭА предполагают, что добыча в РФ упадёт на 1,5 млн бар. в апреле, а в мае падение составит уже 3,0 млн бар. в сутки.

· Запасы в странах ОЭСР продолжают сокращаться. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале упали на 42,2 миллиона бар. относительно января, до 2,6 миллиарда бар. Запасы упали на 321,3 миллиона бар. по сравнению со средним показателем за пять лет. Текущие запасы покрывают 57,7 дней прогнозируемого потребления. Это на 10,7 дней меньше, чем в прошлом году, а также на 8,3 дня ниже среднего показателя за последние пять лет.

· Статистика американских запасов выдаёт противоречивую картину, которую можно лишь объяснить распродажей стратегических резервов. При росте запасов нефти наблюдается существенное сокращение по нефтепродуктам. Согласно данным API, на неделе до 8 апреля коммерческие запасы выросли на 7,8 млн бар. Однако запасы бензина сократились на 5,1 млн бар., а дистиллятов на 5,0 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут роста запасов нефти лишь на 0,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 0,8 млн бар. и дистиллятов на 1,5 млн бар.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $106,42 (+1,70%),

· WTI - $102,12 (+1,51%),

· Алюминий - $3240 (-0,83%),

· Золото - $1983,2 (+0,36%),

· Медь - $10333,1 (-0,48%),

· Никель - $32900 (+1,27%).

Рост цен производителей США ускорился до рекорда

· Цены производителей США выдают иную картину, чем потребительская инфляция. Базовый PPI ускорился в марте до 9,2% с 8,7% в феврале при ожиданиях снижения до 8,4%. Общий PPI ускорился до 11,2% с 10,3% в феврале при ожиданиях 10,6%. То есть потенциал трансляции оптовой инфляции в потребительскую усилился.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение от -0,2% в Dow Jones до 0,1% в NASDAQ. Впрочем, реакция рынка на оптовую инфляцию может быть скромной, так как инвесторы переключатся на старт нового периода корпоративной отчётности.

· Delta Airlines отчиталась лучше ожиданий по убыткам и прогнозирует дальнейший рост авиаперевозок, что приведёт к прибыльному II кварталу. Акции компании позитивно отреагировали на отчётность, побуждая к росту бумаги других авиакомпаний.

· JPMorgan Chase отчитался на 6 центов хуже прогнозов по прибыли, хотя выручка оказалась на уровне ожиданий. Прибыль банка на 42% ниже прошлогодней. BlackRock смогла отчитаться лучше ожиданий по прибыли во многом за счёт прироста капитала под управлением до $9,5 трлн по сравнению с чуть более 9,0 трлн год назад.