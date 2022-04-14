«Фридом Финанс»: Рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 14 апреля индекс Мосбиржи терял 1,84%, РТС снижался на 3,83%, индекс голубых фишек опускался на 1,93%.

Среди лидеров роста в начале торгов оказались СПБ Биржа (+19,77%), Росбанк (+9,82%) и Сургутнефтегаз (ап: +0,66%). В список аутсайдеров попали Petropavlovsk (-6,65%), Русал (-3,58%) и X5 RetailGroup (-2,87%).

Акции СПБ Биржи растут на новостях о получении ею статуса Qualified Foreign Institutional Investor в материковом Китае. Новым приоритетом площадки станет запуск торгов инструментами, обращающимися на Гонконгской бирже.

Бумаги Росбанка третий день подряд отыгрывают его покупку Интерросом у Societe General.

Акции Сургутнефтегаза растут без информационного повода. Поскольку дорожают только привилегированные акции (обычка падает на 2,35%), мы можем предположить, что их покупает правительство за счет средств из ФНБ.

Petropavlovsk снижается из-за предупреждения о рисках, связанных с инициативой правительства ввести наказание за отказ сотрудничать с российскими компаниями, попавшими под ограничения Запада. Если соответствующий закон будет принят, совет директоров компании не сможет гарантировать , что его дочерние предприятия будут соблюдать положения об ограничительных мерах в России.



Для отрицательной динамики котировок X5 Retail Group поводом мог послужить пересмотр ее долгосрочного кредитного рейтинга от S&P Global Ratings с СCC до CC.

Рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок: Brent подешевела на 0,53%, до $108,2 за баррель. В паре с долларом российская валюта теряет 1,92%, торгуясь по 81,4, в паре с евро опускается на 3,87%, до 90,4. Отмена комиссий за покупку валюты не привела к значительному увеличению спроса на нее, объемы торгов по-прежнему невелики. Рубль может продолжить снижение, если экспортеры не выведут на рынок средства от продажи валютной выручки. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до закрытия текущей сессии: 79,50–85 и 88,60–92,35 соответственно.

До конца сегодняшних торгов индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2250–2750, а РТС останется в коридоре 860–1060 пунктов.