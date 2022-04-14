«Фридом Финанс»: Макростатистика фиксирует разгон инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 13 апреля основные американских фондовых индексы завершили в плюсе. S&P 500 поднялся на 1,12%, до 4447 пунктов, Nasdaq прибавил 2,03%, Dow Jones повысился на 1,01%. Девять из 11 секторов индекса широкого рынка продемонстрировали рост котировок. Лидерами стали производители циклических потребительских товаров (+2,51%) и ИТ-компании (+1,59%). Хуже рынка выглядели провайдеры коммунальных услуг (-0,17%) и финансовый сектор (-0,08%) на фоне падения темпов роста доходов после бума 2021 года.

Британская GlaxoSmithKline рассматривает приобретение биофармацевтической компании Sierra Oncology (SRRA: +38,5%) по $55 за акцию, или $1,9 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале текущего года. Delta Airlines (DAL: +6,67%) сообщила о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках. Менеджмент прогнозирует восстановление выручки к уровням 2019 года за счет роста спроса на авиаперелеты и бронирования в преддверии сезона отпусков. JPMorgan Chase & Co. (JPM: -3,2%) сообщил о падении квартальной прибыли на 41,5% г/г ввиду сокращения доходов от инвестбанкинга после рекордного роста в 2021 году. В то же время компания объявила buy back на сумму $30 млрд с мая текущего года.

Производственная инфляция в США в марте ускорилась до 1,4% м/м после 0,8% в феврале, превысив консенсус-прогноз на уровне 1,1%. Годовые темпы роста достигли 11,2% — максимального значения с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Однако даже без учета волатильных цен на энергоносители, продовольствие и товары конечного потребления, базовый индекс цен производителей вырос на 1,1% м/м. Это обусловлено дисбалансом между устойчивым потреблением и дефицитом предложения, который, вероятно, сохранится в текущем квартале из-за дополнительного давления в цепочках поставок в связи с приостановкой производства в Китае и усилением геополитической напряженности. Рост цен производителей также может вновь поспособствовать разгону потребительской инфляции в апреле после ее некоторого замедления по итогам марта.

В опубликованном вчера ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть ввиду локдаунов в Китае и более слабого спроса со стороны стран ОЭСР. МЭА также ожидает падения объемов добычи в России на 27% на фоне сокращения экспорта, однако полагает, что увеличение производства в других странах и высвобождение запасов сырья из госрезервов помогут достижению баланса на рынке. В апреле-мае не исключена сезонная корректировка нефтяных котировок, однако геополитический фактор пока продолжает оказы вать влияние на рыночные ожидания.

Биржевые площадки АТР завершили торги 14 апреля ростом основных фондовых индексов. Японский Nikkei прибавил 1,22%, китайский CSI 300 вырос на 1,25%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,56%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 0,16%. Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $108,18 за баррель. Золото торгуется у отметки $1970 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4390–4460 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные розничных продаж в США за март, что позволит оценить динамику потребительского спроса. Консенсус предполагает рост продаж контрольной группы товаров на 1,0% м/м (после +0,2% в феврале). Также будет выпущен предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель (консенсус предполагает снижение до 59,0 пунктов после 59,4 в марте).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на два пункта, до 49, на фоне выхода ряда позитивных корпоративных новостей.

S&P 500 отыграл падение вторника. Форма свечи за 13 апреля сформировала паттерн поглощения продаж предыдущего дня. В то же время RSI удерживается в нейтральной зоне, тогда как сглаживание линии индикатора MACD указывает на паритет «быков» и «медведей». Если покупатели не усилят позиции, бенчмарк в краткосрочной перспективе сможет протестировать поддержку на уровне 4350 пунктов.