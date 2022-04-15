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Открытие private banking рассказал клиентам о новой налоговой амнистии

14 апреля банк «Открытие» провел вебинар для состоятельных клиентов, посвященный новой, четвертой волне налоговой амнистии в России. Четвертый этап декларирования активов и счетов проходит с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Спикером выступил Сергей Герасимов — управляющий партнер компании Althaus Private Tax, специализирующейся на работе с клиентами сегмента private banking. Эксперт рассказал, как будет работать новая амнистия, кто может в ней участвовать, какие активы можно декларировать, и какие нарушения подпадают под освобождение от ответственности. Кроме того, речь шла о том, какая стоимость возвращенных и перерегистрированных в России активов станет базой для налогообложения.

Спикер подробно остановился на концепции закона о налоговой амнистии, правилах подачи декларации, гарантиях, предоставляемых декларанту. Также Сергей Герасимов детально проанализировал требования государства к репатриации активов, рассказал о правилах безналоговой передачи активов с контролируемой иностранной компании на ее владельца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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