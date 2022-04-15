«Открытие»: Российский рынок снижается в поисках привлекательных цен для покупки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Текущие торги окажутся ещё менее активными, чем в предыдущие дни. Европа и США отдыхают по случаю Страстной пятницы. Соответственно, внешних ориентиров не будет, кроме геополитики. Поэтому преимущественно ждём небольшое снижение индексов и относительную стабильность рубля.

Российский рынок снижается в поисках привлекательных цен для покупки

Наше предположение о постепенном сползании российского рынка к более значимым уровням поддержки реализуется уже пять сессий подряд. На сей раз индекс МосБиржи закрыл день существенно ниже отметки 2500 пунктов, а индекс РТС провалился ниже 1000 пунктов. Активность частных инвесторов остаётся низкой, так как на текущих значениях они не готовы покупать, уступая свою очередь институциональным.

По итогам торгов 14 апреля индекс МосБиржи - 2404,73 п. (-4,89%), а индекс РТС - 941,05 п. (-5,62%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,317 млрд рублей, что более чем на четверть меньше объёма предыдущего дня.

Все компоненты индекса МосБиржи и все отраслевые индексы завершили день в минусе. Самые большие потери в IT секторе (-6,48%). С начала месяца сектор потерял уже 15,90%. Внешние рынки почти закрыты, а развитие на внутреннем будет тормозиться дефицитом инвестиций и кадров.

Более оптимистично торговался сектор транспорта (-1,53%). Бумаги ДВМП завершили день ростом на 6,76%. Рост перевалки контейнеров на Дальнем Востоке составил в марте 3,8% г/г до 181 тыс. TEU. По прочим направлениям наблюдалось снижение. Собственно говоря, перспективы увеличения транспортных потоков наиболее чётко просматриваются на Дальнем Востоке.

Информация от ЦБ подтверждает низкую активность частных инвесторов. Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков», в котором поделился подробностями, в том числе того, как изменилась структура продавцов и покупателей на рынке акций в марте. Основными покупателями стали системно значимые кредитные организации (купили акций на 47,9 млрд руб.), а продавцами – НФО (продали акций на 20,9 млрд руб.). Среднедневной оборот торгов акциями в марте по сравнению с январем был невысоким: 68,6 млрд руб. против 200,6 млрд рублей. Поддержку рынку в марте оказывал преимущественно банковский сектор, который выкупал акции у всех прочих категорий участников отчасти благодаря предоставленным Банком России послаблениям в части фиксации их учетной стоимости. Всего российские банки в марте купили акций на 46 млрд рублей.

Рубль в начале торгов резко ослаб. Однако в течение дня смог отыграть все свои потери, а к вечеру даже выйти в плюс. Доллар слабел до 79,525, а евро до 85,14. Однако финиш торгов всё же ознаменовался очередной волной ослабления. В Европе намечаются длинные выходные по случаю пасхи, поэтому рынок заложил определённый объём риска. В итоге, доллар укрепился на 1,29% до 80,90, а евро на 0,69% до 87,00.

В паре доллар/рубль торговый объем составил 88,5 млрд рублей, превысив показатель среды (80,6 млрд руб.). В паре евро/рубль с 28 марта торговые объемы обычно ниже 50 млрд рублей. Но сегодняшний день стал исключением: 68,9 млрд руб. по сравнению с 42 млрд руб. в среду. Это максимальный объем с 28 марта. В паре юань/рубль торговый объем продолжает радовать: 17,1 млрд рублей. Выше за всю историю торгов объем был только 8 апреля (18 млрд руб.) и 11 апреля (25,2 млрд руб.).

Зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор считает возможным снижение ставки на ближайшем заседании на фоне замедления недельной инфляции. Он также отметил, что ситуация с ликвидностью в банковском секторе нормализовалась. Напомним, что годовая инфляция в России ускорилась к 8 апреля до 17,49%. Поэтому вероятность агрессивного смягчения ставки всё же довольно низкая, но нельзя исключать снижения на 50-100 базисных пунктов.

На внешнем рынке высоколиквидные облигации торговались разнонаправленно. Доходность по 10-летним бондам Германии выросла на 7,5 базисных пункта до 0,841%. Доходность по американским казначейским обязательствам демонстрировала повышенную волатильность, но к вечеру снизилась на 1 базисный пункт до 2,689%. Евро заметно слабел на фоне заявлений ЕЦБ. Европейский регулятор обещает завершить программу выкупа активов в III квартале, а затем через какое-то время начнёт повышать ставку. Однако до этого момента разница в доходностях доллара и евро может вырасти ещё больше. Индекс доллара поднимался выше 100,76 п., но к вечеру растерял часть своих достижений.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 100,28 (+0,37%),

EUR-USD - $1,0833 (-0,54%),

GBP-USD - $1,308 (-0,29%),

USD-JPY - 125,88 (+0,21%).

Доходности 10-летних казначейских обязательств США на максимуме с 2018 года

Американские индексы завершили день и неделю снижением. Текущая неделя проходит по укороченному рабочему графику в связи с пасхальными праздниками. Индексы регистрируют потери уже три недели подряд.

Негативные настроения рынка усилились к закрытию торгов на фоне роста доходности 10-летних казначейских обязательств на 13 базисных пункта до 2,83%. Кроме инфляционных ожиданий на рынок существенное влияние оказывают очередные проблемы с цепочками поставок. Карантинные меры в Китае привели к приостановке работы фабрики по выпуску iPhone в Шанхае. Бумаги Apple упали на 3,0%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ФРС необходимо настойчиво повышать ставку, дабы взять инфляцию под контроль. По вопросу повышения ставки на 50 базисных пункта он ответил о том, что в ФРС ещё не приняли решение об этом, но это является разумным вариантам, так как ставка всё ещё очень низкая.

Инвесторы пока не могут понять перспективы предложения Илона Маска по покупке Twitter (-1,68%) за $43 млрд. Вероятно, что сделка будет провалена, но бумаги Tesla (-3,66%) реагируют негативно, поскольку для покупки Twitter Маск будет вынужден продать другие активы. Если Маск не сможет купить всю компанию, то, как минимум, он рассчитывает на возможную покупку всех бумаг в свободном обращении.

Статистика дня вновь показала наличие инфляционного давления. Розничные продажи в США выросли за март на 0,5% при ожиданиях 0,6%. Результат февраля пересмотрен в сторону повышения до 0,е8% с 0,3%. Однако львиную долю роста розничных продаж занимает реализация топлива. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 18 тыс. до 185 тыс. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана вырос в апреле до 65,7 п. с мартовских 59,4 п.

Банки отчитались довольно разнообразно, но Goldman Sachs (-0,1%), Citigroup (+1,6%), Morgan Stanley (+0,8%) смогли показать результаты лучше ожиданий. В Wells Fargo (-4,5%) ситуация хуже по выручке, а также в банке выражают обеспокоенность возможным экономическим спадом. Кстати, прибыль упала у всех относительно I квартала 2021.

2 отраслевых индекса S&P 500 показали рост и 9 снизились. В плюсе завершили день коммунальные услуги (+0,01%) и энергетика (+0,41%). Слабее всех были информационные технологии (-2,45%), что вполне логично на фоне продолжающегося роста доходностей облигаций.

По итогам торгов:

DJIA - 34451,23 п. (-0,33%),

S&P 500 - 4392,59 п. (-1,21%),

NASDAQ - 13351,08 п. (-2,14%).

Китайский инвестор разочарован отсутствием смягчения денежной политики Народного Банка

Часть азиатских площадок не работала, включая Гонконг, Сингапур, Новую Зеландию и Австралию. На остальных преобладали негативные настроения.

Китайские инвесторы оказались разочарованными, поскольку Народный Банк Китая не стал спешить со снижением ставки. На этом фоне под давлением были акции технологичных компаний и производителей автомобилей. Повышались бумаги сектора недвижимости и здравоохранения. Рост цен на недвижимость в КНР замедляется с прошлого года. В марте годовой прирост замедлился до 1,5% с 2,0% в феврале. Соответственно, финансовый рынок вправе ожидать чуть больше стимулов от властей.

Японские индексы также торговались в минусе из-за падения акций технологичных бумаг. К примеру, бумаги производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron упали на 4,1%, а производитель тестировочного оборудования Advantest на 3,9%. Акции Sony теряли 3,1%. В остальном, активность японских инвесторов была ниже обычного, так как многие воздерживаются от торгов на фоне выходных в Европе и США.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27101,98 п. (-0,26%),

Shanghai Composite - 3226,23 п. (+0,02%).

Европейские политики хотят предложить поэтапный отказ от российской нефти

Торги сырьевыми контрактами в пятницу не проводятся. Нефть накануне подорожала на рисках согласования отказа Европы от российской нефти. Власти ЕС рассматривают вариант поэтапного отказа, дабы дать недовольным членам время приспособиться. В Российском Минэнерго пока приостановили публикацию данных по производству.

Буровая активность в США выросла на текущей неделе. Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых выросло на 2 штуки до 548 единиц.

По итогам четверга: