Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 апреля: 5 052,3501 руб/1 г золота и 66,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 052,3501 руб.

1 грамм серебра - 66,0200 руб.

1 грамм платины - 2 514,2700 руб.

1 грамм палладия - 6 127,4102 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 113,8199 р. (2,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9900 р. (1,48%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,9300 р. (1,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,3200 р. (1,74%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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