Комментарии

«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи проведет пятничные торги в диапазоне 2250–2750 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 15 апреля к 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на символические 0,03%, до 2404 пункта, РТС поднялся на 0,76%, до 948,19, индекс голубых фишек прибавил скромные 0,05%, достигнув 15605 пунктов.                        

В лидеры роста вышли Красноярскэнергосбыт (+19,70%), Полюс (+3,27%) и НОВАТЭК (+1,44%). В лидерах падения оказались Petropavlovsk (-12,77%), Татнефть (-1,96%) и Globaltrans (-1,72%).        

Акции Красноярскэнергосбыта поддержало решение совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2021 год с доходностью 8,7%. Закрытие реестра акционеров на получение дивиденда назначено на 31 мая.  

Бумаги Полюса отыгрывают ростом наличие у него преимущества перед зарегистрированными за пределами России конкурентами. Компания реализует свою продукцию на внутреннем рынке, поэтому санкционные риски для нее сводятся к минимуму.     

Котировки Petropavlovsk падают на новости о запрет на деятельность Газпромбанка Великобританией. Золотодобывающая компания по условиям контракта должна поставлять ему 100% своей продукции и выплачивать кредит. Из-за заморозки активов Газпромбанка Petropavlovsk пропустил уже два платежа. На сегодняшний день компания обсуждает продажу своих долей в российских активах.  

Бумаги Globaltrans снижаются из-за решения ЕС с 8 апреля запретить проезд через свои границы для российского и белорусского грузового транспорта, в том числе следующего транзитом. На границах растут очереди из фур, а перспективы получения компанией прибыли ухудшаются.  

Котировки Brent остаются у $111,23 за баррель. Торги нефтью на ведущих товарных биржах не проводятся, так как западные христиане отмечают Страстную пятницу.                 

До конца торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2250–2750 пунктов, индекс РТС будет торговаться в коридоре 860–1060. В преддверии выходных многие трейдеры, в том числе спекулянты, предпочтут закрыть позиции во избежание рисков, а значит для российского рынка более вероятно снижение.  

Пара USD/RUB снижается на 1,43%, до 79,74, а EUR/RUB укрепляется на 1,92%, до 88,42. Ориентиры по этим инструментам до конца торгов: 77,50–83 и 87–92,5 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Самый «бедный» депутат Госдумы РФ заработал за 2021 год чуть более 1 млн рублей
Самый богатый депутат Госдумы в России за 2021 год заработал 3,5 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги