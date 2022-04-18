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«Фридом Финанс»: Рынок акций вновь пытается выйти в плюс

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу торгов 15 апреля российский фондовый рынок сумел выйти в плюс, отыграв часть потерь предыдущих дней. Рублевый индекс Мосбиржи прибавлял около 0,5%, долларовый РТС вырос на 1,44%. 

Торгов на европейском и американском фондовом рынке в пятницу не было: у западных христиан начались пасхальные каникулы. В этой связи российский рынок был лишен внешних драйверов движения. Главной новостью дня стала рекомендация ЦБ РФ для всех российских банков и небанковских финансовых организаций отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год в связи с санкциями. Это заявление было в целом воспринято фондовым рынком достаточно позитивно.  

Абсолютным лидером роста стали акции НМТП (+11,6%). Позитивную динамику мы объясняем повышенным спросом на акции транспортного сектора. Также значительно лучше рынка выглядели бумаги группы Segezha (+4,4%) на новостях о параметрах дивидендов за 2021 год и акции Полюса (+4,3%). В аутсайдерах остаются депозитарные расписки компании Petropavlovsk (-14%), к которым присоединились Ozon (-3,6%) и ПИК (-3,5%). 

Важной новостью валютного рынка стало заявление советника президента РФ и бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что в России может возникнуть «дисбаланс» между большим предложением и низким спросом на иностранную валюту. Пара USD/RUB на этом фоне опустилась до 79,72, EUR/RUB — до 85,42 руб. 

Ориентир для индекса Мосбиржи на 18 апреля: 2400–2450 пунктов. Прогнозы для USD/RUB и EUR/RUB: 78-81 и 85–88 руб. соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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