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«Фридом Финанс»: Котировки ложатся в боковик

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Обороты по-прежнему невелики, в том числе на фоне выходного дня в США и Европе. Лидерами роста стали акции Лензолота (+20,18%) и НМТП (13,85%). В аутсайдерах вновь оказались бумаги Petropavlovsk (POGR 10,16, -16,10%), коррекция продолжалась на больших объемах. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 80. 

На биржевых площадках боковой тренд. Торговая активность снизилась, на рынке не отмечается четкого тренда на фоне ограниченного числа торговых идей и отсутствия важных событий. Бумаги могут двигаться в боковике несколько дней или недель, однако, вероятнее всего, инвесторы вернутся к покупкам уже в течение следующей торговой пятидневки. Лидерами роста могут стать бумаги IT-сектора, банков и ретейлеры. Продолжение коррекции не исключено в акциях металлургических и угольных компаний

X5 Group (+1,87%) может опубликовать операционные результаты за 1-й квартал. Прогнозируем рост сопоставимых продаж на 9,4%. По нашим ожиданиям, выручка составит 600 млрд руб., что на 19% больше показателя за соответствующий период прошлого года. Финансовые метрики будут выпущены позднее. Согласно нашим прогнозам, EBITDA (IAS 16) достигнет 68,5 млрд руб. при прибыли в размере 7,5 млрд руб. 15 апреля акции опустились на минимум с 29 марта, но закрылись на положительной территории. Хорошие операционные ре зультаты могут стать драйвером для дальнейшего роста. 

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 78–80. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2400–2450 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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