Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 18 апреля: 80,0437 руб/доллар США и 87,0715 руб/евро

ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 80,0437 руб.
  • 1 евро - 87,0715 руб.
  • 10 китайских юаней - 125,6300 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2443 р. (1,53%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9309 р. (1,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8690 р. (1,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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