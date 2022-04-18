«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 18 апреля индекс Мосбиржи опустился на 1,43%, до 2390,41 пункта, РТС снизился на 0,37%, индекс голубых фишек упал на 1,69%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались Фосагро (+2,83%), НОВАТЭК (+2,16%) и МТС (+0,96%). Хуже широкого рынка выглядели бумаги НЛМК (-2,98%), Сбербанка (-2,69%) и ЛУКОЙЛа (-2,31%).

Котировки Фосагро растут на фоне увеличения квот на экспорт минеральных удобрений на 700 тыс. тонн до 31 мая 2022 года. Акции НОВАТЭКа укрепляются после подписания Владимиром Путиным Закона об установлении тарифов на перевалку СПГ в Арктике в иностранной валюте. Этот нормативный акт снизит риски реализации для СПГ-проектов, связанные с волатильностью на валютных рынках.

Бумаги Сбербанка падают на новостях о введении шестого пакета ограничительных мер странами ЕС. Дополнительные ограничительные меры затронут российский банковский сектор и в особенности — Сбербанк, на долю которого приходится 37% системы.

Компания НЛМК отменила публикацию результатов за первый квартал, ранее совет директоров рекомендовал воздержаться от выплат дивидендов за 2021 год. Отсутствие предсказуемости в поведении менеджмента настораживает инвесторов, особенно в период переориентации экспортных потоков.

Котировки Brent в моменте теряют 0,20%, торгуясь по $111,48 за баррель. Полагаем, что до конца сессии нефтяные цены будут колебаться в диапазоне $108,50–121,00 за бочку.

Рубль укрепляется к доллару на 1,10%, параллельно слабея к евро на 0,12%. С 18 апреля финансовый регулятор снимает ограничения на покупку иностранной валюты физическими лицами в российских банках, что может привести к увеличенному спросу на нее и, как следствие, к девальвации рубля.

Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца торговой сессии: коридоры 77,50–83,00 и 85,50–92,50 соответственно. Прогнозы для рублевого и валютного бенчмарков: 2260–2660 и 860–1060 пунктов.