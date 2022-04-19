«Финам»: Российский фондовый рынок продолжает терять позиции

В понедельник, 18 апреля, торговая сессия на Московской бирже завершилась в «красной» зоне. Инвесторы отыгрывали новость о работе над 6-м пакетом санкций со стороны ЕС в отношении России, который может включать более обширные ограничения на экспорт нефти и на банковский сектор, в особенности на Сбербанк, отмечает Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»:

– С сегодняшнего дня российские банки могут продавать населению наличную иностранную валюту, но только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Таким образом, возможно, не все банки вначале смогут удовлетворить спрос на валюту со стороны граждан.

Курс рубля выглядит достаточно устойчиво относительно доллара и евро, во многом благодаря действующему правилу по продаже экспортерами 80% валютной выручки. Также сообщается, что некоторые покупатели российского газа согласились перейти на оплату в рублях. К концу основной торговой сессии курс доллара стабилизировался вблизи 79,75 руб., а курс евро – вблизи 89 руб.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 3,4% до 2342,63 пункта, а Индекс РТС просел на 3,1% до 926,08 пункта.

Кризис в экономике вынуждает ретейлеров пересмотреть свои планы развития. В частности, непродуктовые ретейлеры начинают сокращать логистические портфели ввиду дефицита товаров из-за нарушения цепочек поставок. Торговая сеть «М.Видео» планирует освободить около 100 тыс. кв. м. арендуемых складских площадей в нескольких регионах России, об этом сообщают «Ведомости». «М.Видео» рассматривает возможность расторжения контрактов или же сдачи складов в субаренду. Акции ретейлера по итогам сегодняшних торгов опустились на 2,7%.

Вслед за металлургами компания «ФосАгро» приостановила публикацию операционных и финансовых результатов за I квартал 2022 года. В то же время в выходные было объявлено о послаблениях на экспорт минеральных удобрений из России, что позитивно как для «ФосАгро», так и для других представителей отрасли. Сегодня акции «ФосАгро» завершили день в плюсе на 2,3%.

Из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торговую сессию завершили в «зеленой» зоне «Распадская» (+1,9%), Petropavlovsk (+1,7%), VK Company (+1,7%), «Акрон» (+0,8%), Positive Technologies (+0,6%), X5 Retail Group (+0,6%), «Сегежа» (+0,3%) и «Северсталь» (+0,2%).

В лидерах падения значатся СПБ Биржа (-8,8%), «ЛУКОЙЛ» (-7,1%), Сбербанк ао (-5,1%), «Яндекс» (-4,9%) и АФК «Система» (-4,9%).

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