«Фридом Финанс»: В надежде на мягкую посадку

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 13 апреля основные американские фондовые индексы завершили в минусе. S&P 500 снизился на 1,21%, до 4393 пунктов, Nasdaq упал на 2,14%, Dow Jones опустился на 0,33%. В небольшом плюсе остались лишь сектора энергетики (+0,42%) и коммунальных услуг (+0,01%). В аутсайдерах оказались рисковые сектора ИТ (-2,45%) и коммуникаций (-1,82%).

US Bancorp (USB: +4,2%) отчиталась за первый квартал лучше ожиданий по чистым процентным и комиссионным доходам. Отмечается рост кредитования и низкий уровень расходов. Peloton Interactive (PTON: -4,6%) объявила о снижении цен на тренажеры и о повышении стоимости подписки. Отчет Wells Fargo (WFC: -4,5%) за первый квартал недотянул до консенсуса по чистому процентному и комиссионному доходу. Расходы превысили ожидания. Среди позитивных моментов релиза чистая процентная маржа, рост кредитования и кредитные показатели.

В центре внимания инвестсообщества остаются планы ФРС по осуществлению мягкой посадки экономики. Основная задача регулятора — ужесточить денежно-кредитную политику так, чтобы замедлить инфляцию, не вызвав рецессии. В Goldman Sachs вероятность сокращения экономики в ближайшие два года оценивают примерно в 35%. Из 14 циклов ужесточения монетарной политики в США со времен Второй мировой войны 11 сопровождались рецессией в течение двух лет, но только восемь из них можно частично отнести на счет действий ФРС. При этом в последнее время экономичес кого спада удавалось избежать. С учетом этой статистики инвесторы не спешат активно закладывать соответствующие риски в цены.

Участники рынка продолжают отслеживать корпоративную отчетность за первый квартал. Инфляция благоприятно влияет на выручку корпораций, однако для рентабельности этот фактор не столь позитивен. Рост цен на энергоносители и заработные платы, а также сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, провоцируемые жесткими противоковидными ограничениями в КНР, могут оказать давление на прибыль корпораций. По состоянию на конец прошлой недели консенсус-прогноз FactSet предполагал рост квартальной EPS компаний из индекса S&P500 на 5,74% г/г. Наиболее активное повышение прибыли способны продемонстрировать энергетический, промышленный и обрабатывающий сектора. Снижение EPS ожидается в секторах финансов и товаров длительного пользования.

Биржевые площадки АТР 18 апреля продемонстрировали смешанную динамику. Японский Nikkei опустился на 1,08%, китайский CSI 300 снизился на 0,53%, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,58%. На европейских биржах торги не проводятся в связи с пасхальными каникулами. Доходность 10-летних трежерис выросла до 2,83%, реагируя на «ястребиные» настроения ФРС. Цена фьючерса на нефть марки Brent торгуется вблизи $111 за баррель. Золото растет до $1996 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 пункт до 45.

S&P 500 колеблется у поддержки на отметке 4400 пунктов. Пока бенчмарк не ушел ниже 4300, остаются шансы на формирование паттерна «перевернутая голова и плечи», который стал бы сигналом к сильному «бычьему» развороту. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD тоже указывает на паритет «быков» и «медведей». Если покупатели не усилят позиции, бенчмарк в краткосрочной перспективе сможет протестировать поддержку в диапазоне 4300–4350 пунктов.

Netflix (NFLX) представит квартальные результаты 19 апреля после закрытия рынка. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 11% г/г, до $7,94 млрд, при снижении EPS GAAP с $3,75 до $2,92. Негативно на результаты повлияет остановка деятельности стриминг-сервиса в России, из-за чего его аудитория могла сократиться на 1 млн подписчиков. Впрочем, мы полагаем, что инвесторы уже учли в котировках это обстоятельство. Прирост числа подписчиков, как ожидается, составит 2,8 млн, притом что три месяца назад менеджмент консервативно прогнозировал увеличение базы на 2,5 млн. Реакция инвесторов на квартальный релиз будет также зависеть от того, насколько близкими окажутся расчеты руководства сервиса в отношении динамики аудитории во втором квартале к консенсусу, предполагающему ее увеличение на 2,6 млн. По итогам года в общерыночные ожидания закладывается расширение базы подписчиков на 18 млн. Мы считаем эти цели достижимыми даже с учетом усиления конкуренции. Повышенное внимание инвестсообщество уделит комментариям менеджмента в отношении перспектив операционной маржинальности в связи с ускорением и нфляции.

20 апреля квартальный отчет представит United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Ожидается сокращение выручки одного из крупнейших авиаперевозчиков США на 20% по сравнению с результатом аналогичного периода 2019-го, до $7,669 млрд, при убытке на акцию $4,22. Начало года не самое благоприятное для авиаперевозчиков время, поэтому скромные квартальные результаты заложены в котировки акций UAL. Рынок прогнозирует сокращение пропускной способности (ASK) на 2% кв/кв, до 86 533 млн км-мест. Мы рассчитываем на нейтральную отчетность авиаперевозчика. Согласно данным аналитическ их и маркетинговых агентств в области туризма, а также планам и статистике авиаперевозчика, в течение года объемы туристических и деловых поездок существенно восстановятся. Их динамика может частично компенсировать влияние роста цен на топливо на результаты авиакомпаний. Впрочем, невзирая на существенные колебания цен на авиационный керосин, компания не хеджирует топливные риски, что наряду с другими факторами продолжит оказывать давление на рентабельность.

22 апреля отчетность за первый квартал опубликует Schlumberger (SLB). Мы ожидаем существенного роста результатов крупнейшей нефтесервисной компании в сопоставлении год к году благодаря повышению буровой активности в мире. В среднем количество активно работающих буровых установок за январь-март увеличилось на 35%г/г, или на 7,6% кв/кв, достигув 1654 единиц. Тем не менее первый квартал традиционно слабый период для нефтесервисных компаний. Консенсус предполагает рост выручки компании на 13,3% г/г при сокращении на 4,9% кв/кв, до $5,9 млрд. Повышение скорректи рованной чистой прибыли прогнозируется на уровне 57% г/г, до $0,33 на акцию (-19,5% кв/кв). Интерес будет представлять динамика расходов компании на фоне высокого уровня инфляции, а также оценка потерь в связи с конфликтом России и Украины.