«Фридом Финанс»: Экспортеры надавили на евро

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с коррекции. Большинство голубых фишек торговались на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции НМТП (+12,84%) и ТГК-2 (+33,97%). Лидерами снижения на крупных объемах оставались бумаги ТКС (-6,88%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 80.

Объем торгов евро превысил оборот по долларам. Вероятнее всего, отыгрывалась продажа валюты крупными экспортерами, в том числе поставщиками газа. На фоне слабого спроса кросс-курс EUR/USD доходил до 1,03. Из-за валютных ограничений арбитраж нереализуем. Профицит торгового баланса с еврозоной на фоне санкций и ответных мер может стать причиной длительного периодического отклонения курса евро на внутреннем рынке. При этом вряд ли стоит ожидать оживления импорта и его удешевления в ближайшие три-шесть месяцев из-за проблем с логистик й и падением потребительского спроса.

X5 Group (+1,87%) может опубликовать операционные результаты за первый квартал. Консенсус предполагает рост сопоставимых продаж на 9,4%. Мы рассчитываем на увеличение выручки на 19% г/г, до 600 млрд руб. Позднее выйдут и финансовые показатели ретейлера. Прогнозируем EBITDA (IAS 16) на уровне 68,5 млрд руб., прибыль в объеме 7,5 млрд руб. Акции X5 в пятницу опустились минимум с 29 марта, но закрылись на положительной территории. Сильные операционные результаты могут послужить драйвером их роста.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 78–80. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2400–2450 пунктов.