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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 апреля: 5 015,0601 руб/1 г золота и 65,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 015,0601 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 495,7200 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 082,1899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,2901 р. (0,74%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,74%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,5500 р. (0,74%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,2202 р. (0,74%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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