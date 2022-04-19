«Фридом Финанс»: Акции электроэнергетики растут вторую неделю подряд

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 19 апреля индекс Мосбиржи опустился на 2,42%, до 2285,89, РТС снизился на 1,47%, индекс голубых фишек упал на 2,53%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались Fix Price Group (+3,83%), Россети (+3,55%) и X5 Retail Group (+1,10%). Хуже рынка выглядели бумаги TCS Group (-7,27%), Petropavlovsk (-5,90%) и Ozon (-4,04%).

Самое значительное повышение сегодня демонстрируют акции второго и третьего эшелона, в частности компании, которые станут бенефициарами перехода к импортазамещению. Вторую неделю подряд продолжается рост сектора электроэнергетики, как наименее пострадавшего от ограничительных мер коллективного Запада. Котировки Россетей демонстрируют активное укрепление без новостей.

Акции Fix Price растут на информации о планах компании увеличить минимальные отпускные цены, а также вследствие решения руководства выполнить программу открытия 750 новых магазинов в России в текущем году в полном объеме. Эта уверенность воодушевляет инвесторов на фоне отказа от открытия новых торговых точек в текущем году другими торговыми сетями (X5 Retail Group, Азбукой вкуса, ВкусВилл и М.Видео-Эльдорадо).

Бумаги X5 Retail Group дорожают после публикации финансовых результатов за первый квартал 2022 года. Чистая выручка увеличилась на 96,4 млрд руб. (+19,0%), было открыто 358 новых магазинов.

Котировки акций Ozon снижаются после появления в СМИ информации о сокращении штата примерно на 20%.

Brent в моменте торгуется по $111,62 за баррель (-1,36%). Полагаем, что текущую сессию актив проведет в диапазоне $108,50–121,00 за бочку.

На наш взгляд, до конца торгов индекс Московской биржи останется в диапазоне 2060–2400, РТС — в коридоре 800–960 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77–83 и 83,5–87,5 соответственно.