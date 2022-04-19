«Фридом Финанс»: Торги переключились в режим ожидания

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 18 апреля основные американских фондовых индексы завершили в небольшом минусе. S&P 500 опустился на символические 0,02%, до 4392 пунктов, Nasdaq потерял 0,14%, Dow Jones снизился на 0,11%. Среди секторов индекса широкого рынка лучшую динамику показал сектор энергетики (+1,51%). В аутсайдерах оказались сектора здравоохранения (-1,12%) и нециклических потребительских товаров (-0,81%).

Twitter (TWTR: +7,5%) принял стратегию «ядовитой пилюли», чтобы защититься от враждебных предложений о приобретении, которые могут быть осуществлены, если какая-либо сторона получит в собственность 15% акций без предварительного одобрения. Southwest Gas (SWX: +5,7%) заявила, что совет директоров инициировал рассмотрение полного спектра стратегических решений, включая продажу всей компании или ее отдельных бизнес-подразделений, и / или продолжение ранее объявленного выделения Centuri для максимизации стоимости. Nektar Therapeutics (NKTR: -23,1%) объявила о прекращении глобальной программы разработки Bempeg в комбинации с Ниволумабом.

Бизнес-активность в строительном секторе, измеряемая индексом NAHB, в апреле упала на 2 пункта по сравнению с мартовским показателем, до сентябрьского минимума 77. Индекс снижается четвертый месяц подряд. Продолжающийся рост цен на жилье и повышение затрат на строительство обусловили сокращение продаж до самых низких с прошлого лета объемов. Экономисты NAHB отмечают совпадение переломного для строительного сектора момента с периодом активного повышения процентных ставок. Однако несмотря на то, что более высокие ставки по ипотечным кредитам помогут замедлить рост цен на жилье, экономисты Goldman Sachs по-прежнему ожидают, что оно в текущем году подорожает более чем на 10% (в сопоставлении с уровнем за четвертый квартал 2021-го). Кроме того, эксперты инвестбанка указывают на то, что жилищное строительство исторически менее подвержено влиянию повышения ипотечных ставок в условиях ограниченного предложения.

Биржевые площадки АТР завершили сессию 19 апреля разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,69%, китайский CSI 300 снизился на 0,76%, гонконгский Hang Seng упал на 2,28%. Eurostoxx 50 с открытия рынка теряет 0,54%. Доходность 10-летних трежерис выросла до 2,86%, продолжая отыгрывать «ястребиные» настроения ФРС. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $112 за баррель. Золото дешевеет до $1982 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4410 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные об объемах начатого строительства частных жилых домов на конец марта (консенсус: 1 748 тыс. после 1 769 тыс. месяцем ранее).

После окончания основной сессии 19 апреля отчетность за первый квартал опубликует Netflix. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 11% г/г, до $7,93 млрд, при снижении EPS GAAP с $3,75 до $2,9. Негативно на результаты повлияет остановка деятельности стриминг-сервиса в России, из-за чего его аудитория могла сократиться на 1 млн подписчиков. Впрочем, мы полагаем, что инвесторы уже учли в котировках это обстоятельство. Прирост числа подписчиков, как ожидается, составит 2,8 млн, притом что три месяца назад менеджмент консервативно прогнозировал увеличен ие базы на 2,5 млн. Реакция инвесторов на квартальный релиз будет также зависеть от того, насколько близкими окажутся расчеты руководства сервиса в отношении динамики аудитории во втором квартале к консенсусу, предполагающему ее увеличение на 2,6 млн. По итогам года в общерыночные ожидания закладывается расширение базы подписчиков на 18 млн. Мы считаем эти цели достижимыми даже с учетом усиления конкуренции. Повышенное внимание инвестсообщество уделит комментариям менеджмента в отношении перспектив операционной маржинальности в связи с ускорением инфляции.

Индекс настроений рынка от Freedom Finance опустился на 1 пункт до 44.

S&P 500 колеблется у поддержки на отметке 4400 пунктов. Пока бенчмарк не ушел ниже 4300, у него остаются шансы сформировать паттерн «перевернутая голова и плечи», который дает сигнал к резкому развороту вверх. RSI и MACD находятся на нейтральных уровнях. Если позиции покупателей не усилятся, в краткосрочной перспективе индекс широкого рынка сможет протестировать поддержку в диапазоне 4300-4350 пунктов.