«Фридом Финанс»: Падение рынка акций к вечеру смягчилось

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу торгов 19 апреля, российский фондовый рынок начал восстанавливаться после значительного снижения в начале дня, хотя выйти из отрицательной зоны ему не удалось. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 2,1%, а долларовый РТС потерял незначительные 0,38%.

Цена нефти Brent на ICE упала на 3,7%, до $108,93 за баррель, вероятно, на опасении снижения спроса из-за краткосрочных, но довольно частых локдаунов в Китае, связанных со вспышками коронавируса.

На падение цен на энергоносители фондовый рынок отреагировал резкой коррекцией. С самого начала торгов вниз ушли котировки эмитентов нефтегазового сектора. Однако положительные корпоративные новости в других секторах смягчили падение котировок в целом. Кроме того, инвесторы умеренно позитивно восприняли заявление главы МЭР Максима Решетникова о том, что экономика РФ успешно выдержала первый удар санкций.

Валютный рынок на неоднозначный информационный фон отреагировал разнонаправленно. Пара USD/RUB ближе к закрытию сессии 19 апреля опустилась до 78,08, а EUR/RUB укрепилась до 83,85.

В лидеры роста сегодня вышли депозитарные расписки группы Эталон (+4,1%). Позитивным драйвером для них выступают ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России при усилении спроса на ипотеку. Также в списке лидеров оказались акции Северстали (+3%) при поддержке новости о планах компании к середине года перенаправить экспортные потоки в Азию и ЮАР. Значительно лучше рынка торговались и депозитарные записки Ozon (+2,4%). В аутсайдеры после активного роста накануне попали бумаги НМТП (-8,9%), к ним присоединились акции Тинькофф Банка (-8,2%) и ИСКЧ (-7%).

Наш прогноз для индекса Мосбиржи на торги 20 апреля: диапазон 2290–2400 пунктов. Ориентир для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,5–80 и 83–85,5 соответственно.