Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») в полной мере осуществляет выплаты доходов по стратегиям доверительного управления в валюте. Стратегии, выплаты по которым произошли на прошлой неделе, были ориентированы на консервативных инвесторов, так как предполагали полную защиту капитала при участии в росте рынка драгметаллов и американского рынка акций. Общая сумма выплат составила более 7 млн долларов США.

Так, клиенты УК «Открытие» заработали более 3% годовых по стратегии доверительного управления «Структурированная» от роста цен на серебро, что в абсолютном значении составило 8,6% за весь срок инвестирования. Общая сумма выплат превысила 6 млн долларов.

Также выплаты получили клиенты, инвестировавшие в стратегию доверительного управления с идеей на рост акций самых успешных американских компаний, входящих в индекс S&P500. Благодаря грамотно проработанной идее, лежащей в основе стратегии, и своевременно принятым решениям управляющих УК «Открытие», средняя доходность для клиентов составила 5,13% годовых, а абсолютный доход за всё время — более 14,7%.

Напомним, инвестиционные идеи стратегий были разработаны экспертной командой фабрики «Открытие Инвестиции».

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы рады, что запущенные ранее стратегии дают возможность получить ожидаемый доход даже в момент, когда ситуация на рынке далека от привычной. Произведенные на прошлой неделе выплаты по валютным активам наглядно подтверждают высокую эффективность стратегий, разработанных командой „Открытие Инвестиции“, и глубину экспертизы наших управляющих. Мы и в дальнейшем будем делать всё возможное, чтобы клиенты могли участвовать в росте активов с наибольшим потенциалом и получали доход, на который рассчитывают».

Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru/ru/about/info-list .

Полная или частичная защита инвестированного Клиентом капитала (в зависимости от выбранного уровня защиты и указанного Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов в рамках доверительного управления) обеспечивается по истечении Срока действия Стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам, совершенным Доверительным управляющим в рамках договора доверительного управления, осуществления полных расчетов контрагентов с управляющим, в том числе по сделкам с опционными контрактами (исполнением опционов), базовый (базисный) актив которых согласовывается с Клиентом при заключении Договора.

Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов (далее — Уведомление на вывод) по Стратегии управления «Структурированная», если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО «Открытие Брокер» open-broker.ru в разделе «Документы для оформления сделок со структурным продуктом «С защитой капитала».

Для стратегии управления «Структурированная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в «период охлаждения» предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. Вывод Активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям.

Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить подробную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу www.open-am.ru/ru/feedback/agents).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.