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«Фридом Финанс»: «Медведи» удерживают инициативу

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Снижение продолжилось. Большинство голубых фишек вновь торговались на отрицательной территории. Индекс Московской биржи опустился на минимум с конца марта. Лидерами роста стали акции Северстали (+2,40%). Хуже рынка в отсутствие корпоративных новостей вновь выглядели бумаги ТКС (-9,33%), коррекция продолжалась на больших объемах. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 78–80.

Котировки многих голубых фишек находятся вблизи минимумов с конца марта. Лучше других торгуются представители потребсектора, производители удобрений, а также компаний, добывающие цветные и драгоценные металлы. В аутсайдерах оказались акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Яндекса, Алросы и некоторых других. Снижение обусловлено влиянием нескольких факторов. Во-первых, инвесторы опасаются, что после открытия рынка для нерезидентов из дружественных стран котировки просядут еще более значительно. Однако мы склонны считать, что игроки продолжат спекулятивно покупать на текущих уровнях, поскольку продавать сейчас практически некому. Как следствие, сброс акций вызвал бы сильное, но кратковременное падение. Во-вторых, отмечается недостаток торговых идей и новой ликвидности. На наш взгляд, рынок продолжает движение в широком боковом коридоре. Снижение явно выдыхается, сегодня не исключен подъем котировок на 2-3%.

Ожидаем рост в пределах 3%. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 78–80. Прогноз для индекса Мосбиржи: коридор 2300–2350 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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