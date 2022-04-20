Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 4 988,2798 руб/1 г золота и 65,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 988,2798 руб.

1 грамм серебра - 65,1800 руб.

1 грамм платины - 2 482,3899 руб.

1 грамм палладия - 6 049,7202 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7801 р. (0,53%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,53%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3300 р. (0,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,4699 р. (0,53%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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