«Фридом Финанс»: Инвесторы отдают предпочтение акциям

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 19 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,61%, до 4462 пунктов, Dow Jones прибавил 1,45%, Nasdaq поднялся на 2,15%. Хуже рынка выглядели эмитенты энергетического сектора (-0,96%). В лидеры роста вырвались предприятия из отрасли циклических потребительских товаров (+2,91%) и компании сектора недвижимости (+2,12%).

Согласно данным Reuters, Zendesk, Inc (ZEN: +6,11%) наняла консультанта для разработки плана продажи компании. Plug Power Inc (PLUG: +9,78%) заключила соглашение c Walmart Inc (WMT: +1,14%) о поставках зеленого водорода. Blackstone Inc (BX: +4,90%) приобретет застройщика American Campus Communities Inc (ACC: +12,54%), специализирующегося на студенческом жилье, за $12,8 млрд.

Фьючерсы на нефть марки WTI резко скорректировались на 5,7%, до $102,07 за баррель. Фиксация прибыли по данному инструменту может быть связана с понижением прогноза МВФ относительно роста мировой экономики в текущем году (до 3,6% по сравнению с прогнозируемым ранее расширением на 4,4%). Тем не менее участники торгов отдают предпочтение акциям, способность которых отражать инфляцию в продажах становится более заметной по мере публикации результатов компаний за первый квартал.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард озадачил инвесторов заявлением о том, что при необходимости регулятор может повысить ключевую ставку на 75 п.п. уже на следующем заседании. По всей видимости, это вызвало распродажу в гособлигациях США. Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,91%, что на 5 б.п. выше уровня 18 апреля. Доходность «двухлеток» увеличилась на 11 б.п., до 2,58%, показатель для 30-летних бумаг составил 2,99%.

Торги 19 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 1,55%, японский Nikkei 225 вырос на 0,86%, гонконгский Hang Seng упал на 0,40%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,52%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $107,25 за баррель. Золото торгуется по $1955,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья за март (прогноз: 5,8 млн против 6,02 млн в предыдущем месяце). Если фактический результат превысит ожидания, это будет расценено инвестсообществом как признак улучшения покупательной способности населения, что окажет поддержку курсу доллара.

Индекс настроений рынка от Freedom Finance поднялся на 1 пункт, до 45.

S&P 500 колеблется вблизи поддержки на уровне 4400 пунктов. Пока бенчмарк не ушел ниже 4300, остаются шансы на формирование паттерна «перевернутая голова и плечи», который стал бы сигналом к сильному «бычьему» развороту. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD тоже указывает на паритет «быков» и «медведей». Если покупатели не усилят позиции, бенчмарк в краткосрочной перспективе сможет протестировать поддержку в диапазоне 4300–4350 пунктов.

Сегодня квартальный отчет представит United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Ожидается сокращение выручки одного из крупнейших авиаперевозчиков США на 20% по сравнению с результатом аналогичного периода 2019-го, до $7,669 млрд, при убытке на акцию $4,22. Начало года не самое благоприятное для авиаперевозчиков время, поэтому скромные квартальные результаты заложены в котировки акций UAL. Рынок прогнозирует сокращение пропускной способности (ASK) на 2% кв/кв, до 86 533 млн км-мест. Мы рассчитываем на нейтральную отчетность авиаперевозчика. Согласно данным аналитических и маркетинговых агентств в области туризма, а также планам и статистике авиаперевозчика, в течение года объемы туристических и деловых поездок существенно восстановятся. Их динамика может частично компенсировать влияние роста цен на топливо на результаты авиакомпаний. Впрочем, невзирая на существенные колебания цен на авиационный керосин, эмитент не хеджирует топливные риски, что наряду с другими факторами продолжит оказывать давление на рентабельность.