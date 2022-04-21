«Фридом Финанс»: Акции ретейлеров в лидерах роста

Аналитики «Фридом Финанс»:



К 13:00 мск 20 апреля индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, до 2359,27 пункта, РТС поднялся на 2,18%, индекс голубых фишек прибавил 1,61%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались Ozon (+6,93%), Petropavlovsk (+3,87%) и X5 Retail Group (+3,65%). В аутсайдеры попали бумаги МТС (-1,26%), Сургутнефтегаза (-1,13%), и НОВАТЭКа (-0,91%).

Котировки Ozon перешли к росту после состоявшейся вчера вечером конференции с инвесторами, проведенной советом директором. На ней менеджмент обозначил планы развития компании, сообщил об удвоении складских мощностей и троекратном увеличении числа пунктов выдачи в 2021 году, а также о существенных инвестициях в IT-направление.

Бумаги Petropavlovsk растут на новостях о передаче Газпромбанком прав требования по кредиту в $200 млн Уральской горно-металлургической компании (УГМК). После ведения ограничений со стороны Великобритании в отношении Газпромбанка Petropavlovsk не может продавать все добываемое золото этой финансово-кредитной организации (как того требует договор), потому что является британским юридическим лицом. По той же причине компания не имеет возможностей проводить кредитные платежи банку. Рынок воспринял передачу прав УГМК как способ реструктуризации, а не продажи активов. Теперь Petropavlovsk сможет избежать технического дефолта.

19 апреля X5 Retail Group представила позитивные операционные результаты за первый квартал 2022 года. Чистые продажи увеличились на 19%, онлайн-выручка повысилась на 80%, было открыто 358 новых магазинов. Котировки продолжают двигаться в восходящем тренде, так как компания в текущем году может стать бенефициаром повышенной инфляции.

НОВАТЭК продолжает испытывать трудности с оборудованием, что замедляет строительство третьего этапа проекта Арктик СПГ-2.

Brent в моменте торгуется по $108,16 за баррель (+0,85%) и, на наш взгляд, проведет текущую сессию в диапазоне $104–113 за бочку. После публикации МЭА еженедельных данных о запасах сырой нефти в США (запланировано на 17:30 мск 20 апреля) волатильность нефтяных котировок может возрасти. Консенсус-прогноз предполагает увеличение запасов на 2,471 млн баррелей (МБ) после роста на 9,382 МБ неделей ранее. Более серьезное расширение резервов подтолкнет котировки к снижению в район $104 за баррель, а сокращение запасов даст импульс к росту в район $113 за бочку.

До конца торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2215–2400 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 860–960. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 78–81 и 85–93 соответственно.